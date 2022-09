Objevily se modely pouzdra AirPods Pro 2. generace, prozrazují několik novinek

Už dlouhé tři roky je to od chvíle, kdy Apple představil světu AirPods Pro a jak se čím dál tím víc spekuluje, už jen tři dny nás dělí od chvíle, kdy se dočkáme jejich druhé generace. Na Twitteru redaktora Appleinsider Andrewa O’Hara se objevily modely vytvořené v CAD, které mají sloužit pro výrobu nabíjecího pouzdra pro AirPods Pro 2. generace.

Fotogalerie Case airpods pro 2 AirPods Pro 2. case airpods cad airpods pro 2 Vstoupit do galerie

Sám autor, který zveřejnil tyto modely říká, že nemůže oveřit jejich pravost, ovšem shodují se s tím, co se okolo AirPods Pro 2 šušká již téměř rok. Pouzdro by mělo nabídnout funkci Find My, stejěn jako AirTagy a mělo by být schopné vydávat zvuk v případě, že využijete místní hledání, opět podobně jako je tomu u AirTagů. Spekuluje se také nad otvorem, který vypadá jako otvor pro mikrofon s tím, že by měl nabídnout funkci Apple Live Listen, jenž by měla umožňovat slyšet konverzace v hlučném prostředí a lépe filtrovat rušení.

Na straně pouzdra je pak jasně zřetelný výřez, jenž by měl sloužit pro upevnění lanka nebo chcete-li klíčenky, případně poutka, pro usnadnění připevnění sluchátek například k batohu nebo pásku. Z CAD modelů není zřejmé, zda získají sluchátka USB-C nebo Lightning, ovšem prozatím se zdá, že Apple v letošním roce ještě stále dá přednost právě Lightningu. Pouzdro, stejně jako samotná sluchátka nabídne odolnost proti vodě a potu podle standardu IPX4, stejně jako je tomu u pouzdra klasických AirPods třetí generace. Sluchátka by měl Apple představit již ve středu 7. 9. 2022 v 19:00 našeho času.