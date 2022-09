Uběhlo to jako voda – dva měsíce prázdnin jsou fuč a studenti již minulý týden usedli do svých lavic. Ve škole se samozřejmě můžete vydat hned několika různými cestami, tedy co se týče studia. Buď se můžete učit průběžně každý den, anebo nechávat vše na poslední chvíli. Což o to, že většina studentů preferuje druhý zmíněný způsob. Nedílnou součástí školy jsou samozřejmě čas od času také nějaké ty taháky, jelikož pamatování si vzorců, dat či jiných podobných informací je pro některé prakticky nemožné. Pokud máte Apple Watch, tak v tomto článku si ukážeme, jak je můžete využít jako tahák do školy.

Jak využít Apple Watch jako tahák do školy

Většina vlastníků Apple Watch jistě ví, že jejich součástí bohužel není aplikace Poznámky. To je sice škoda, rozhodně se ale nejedná o nějaký bůhvíjak velký problém, a to díky aplikacím třetí strany. Poznámkových aplikací pro Apple Watch existuje opravdu mnoho a z mé vlastní zkušenosti, ještě ze studijních let, vám mohu doporučit aplikaci Watch Notes, která funguje přesně tak, jak má. Tahák si pak do ní můžete přidat následovně:

Prvně je nutné, abyste Watch Notes stáhli a nainstalovali na váš iPhone.

stáhli a nainstalovali na váš iPhone. Jakmile tak učiníte, tak aplikaci otevřete a klepněte na ikonu + vpravo nahoře.

a klepněte na vpravo nahoře. V dialogovém okně následně klepněte na možnost New.

Tímto se vám otevře prostředí poznámky, kde už jen stačí vyplnit nadpis a vložit obsah.

Následně, po vložení potřebných údajů, klepněte na Done vpravo nahoře.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné vytvořit poznámku, která se následně objeví i v Apple Watch. Na těch pak stačí otevřít seznam aplikací, kde najděte a rozklikněte aplikaci Watch Notes. Zde už se vám veškeré poznámky, které vytvoříte na iPhonu, zobrazí a můžete si je prohlédnout. Kromě výše uvedeného postupu můžete k nahrání taháku využít také aplikaci Fotky, do které si na iPhonu vložte požadované informace – stačí je napsat v Poznámkách, a poté vytvořit snímek obrazovky. Využití aplikace je však rozhodně jednodušší.