Recenze fotoaparátu Polaroid Now+ a tiskárny Polaroid Hi Print: Když je focení zábavou

Každý bere focení jinak. Někomu stačí pro pořizování fotografií smartphone, někdo nedá dopustit na high-endové zrcadlovky, a jiný chce zase fotografování pojmout kreativně a coby zábavu. Právě pro tento styl focení se výborně hodí fotoaparáty a příslušenství Polaroid. Pro účely dnešní recenze jsme vyzkoušeli fotoaparát Polaroid Now+ a kapesní tiskárnu Polaroid Hi Print.

Polaroid Now+ – technické specifikace

Fotoaparáty Polaroid jistě není třeba dlouhosáhle představovat. Jedná se o dlouhodobě velmi populární fotoaparáty, jejichž charakteristickou vlastností je okamžitý tisk fotografií v typickém formátu. Fotoaparát Polaroid Now+ se vyznačuje typickým Polaroid designem a je vybavený bleskem, funkcí samospouště, funkcí přesného ostření a nabíjením přes microUSB. Na jedno nabití zvládne fotoaparát Polaroid Now+ udělat až 120 fotografií. Blesk disponuje funkcí vyhodnocení aktuálních světelných podmínek, fotoaparát Polaroid Now+ dále nabízí funkci vytvoření dvojité expozice. Jeho váha činí 434 gramů, fotoaparát je kompatibilní s filmy i-Type a 600.

Polaroid Now+ – balení, funkce a hodnocení

Fotoaparát Polaroid Now+ je zabalený v lehké, ale odolné krabici. Součástí balení je kromě samotného fotoaparátu také snímatelná šňůrka kolem krku, série nasazovacích filtrů s různými barevnými odstíny a funkcemi včetně viněty, a najdete zde samozřejmě také uživatelský manuál. Používání fotoaparátu Polaroid Now+ je jednoduché, ale zároveň skýtá spoustu možností pro kreativitu. Skvělá je například samospoušť, automatické ostření, kdy fotoaparát sám dokázal rozpoznat, na jaký objekt se má zaměřit, a také přizpůsobitelný blesk, který ovšem můžete také v případě potřeby zcela vypnout. Ovládání fotoaparátu bylo zcela pohodlné, na všechna tlačítka včetně spouště dosáhne každý naprosto bez problémů. Stejně bezproblémově probíhal i tisk samotných fotografií, k jejichž „vyvolání“ vám stačí maximálně 15 minut. Výdrž baterie mě rovněž velmi příjemně překvapila – za celou dobu testování fotoaparátu jsem ji nemusela ani jednou dobíjet, stačilo jedno nabití po vybalení přístroje.

Aplikace Polaroid

Fotoaparát Polaroid Now+ nabízí také kompatibilitu s aplikací Polaroid, která rozhodně stojí za vyzkoušení. S pomocí této aplikace totiž můžete svůj Polaroid Now+ ovládat na dálku, nastavovat podrobnosti pořízení snímků, ale třeba také obohatit vaše fotky o nejrůznější efekty. S aplikací se mi pracovalo opravdu dobře – její ovládání je snadné, srozumitelné, uživatelské rozhraní dokonale přehledné, a aplikace jako taková tvoří užitečný doplněk k fotoaparátu.

Tiskárna Polaroid Hi Print – technické specifikace

Polaroid Hi Print je uživatelsky velmi přívětivá kapesní tiskárna, která vám z vašeho iPhonu či jiného zařízení pohodlně, rychle a kvalitně vytiskne snímky ve formátu 2 x 3”. Tiskárna spolupracuje s aplikací Polaroid Hi-Print, disponuje Bluetooth konektivitou a nabíjí se prostřednictvím USB portu. Její hmotnost činí 260 g. Tisk probíhá na samolepicí papíry v časovém horizontu kratším než 1 minuta, díky Bluetooth připojení je tiskárnu možné použít i v terénu.

Tiskárna Polaroid Hi-Print – balení, funkce a hodnocení

Tiskárna Polaroid Hi-Print dorazila v lehkém, kompaktním balení v charakteristickém Polaroid designu. V krabičce byla bezpečně umístěná v plastové vaničce, součástí balení byl USB kabel pro dobjíení a uživatelský manuál. Tiskárna mě nadchla svým designem, lehkou hmotností i celkově vysoce kvalitním zpracováním. Na boku tiskárny se nachází tlačítko pro zapnutí, vedle něj najdete indikátor konektivity a stavu. S tiskránou se mi zacházelo pohodlně, otevírání za účelem výměny cartridge bylo lehké, bezproblémové, ale zároveň bezpečné – určitě se jej nemusí obávat ani méně zruční jedinci. Stejně bezproblémová byla i instalace samotné cartridge – stačilo ji jen rozbalit a vsunout na místo. Pro vyjmutí cartridge stačí jen zatlačit na označené místo na jejím boku. Tisk probíhá přes aplikaci Polaroid Hi-Print, která je ke stažení bezplatně v App Storu. Aplikace má přehledné uživatelské rozhraní a snadné ovládání, spárování s tiskárnou proběhlo naprosto perfektně. Tisk fotografií je snadný a rychlý – stačí jen snímek vybrat v galerii iPhonu, zadat počet kopií, a můžete tisknout. O průběhu tisku vás celou dobu bude aplikace informovat. Přehled o tom, jaké snímky jste si prostřednictvím tiskárny Polaroid Hi-Print vytiskli, můžete získat přehled po klepnutí na sekci My Prints vpravo dole. Co se kvality tisku týče, nemusíte se obávat – jedná se sice o malé, ale opravdu kvalitně zpracované samolepicí fotografie, které vám navíc vydrží dlouho.

Závěrem

Fotoaparát Polaroid Now+ i tiskárna Polaroid Hi-Print patří mezi fotopříslušenství, se kterým se rozhodně nudit nebudete. Zároveň se v obou případech jedná o velmi kvalitní produkty, které dovolí vaší kreativitě propuknout naplno. Jak fotoaparát, tak i tiskárna představují také skvělý tip na dárek, kterým jistě potěšíte každého, kdo rád a zábavnou formou fotografuje.

Fotoaparát Polaroid Now+ zakoupíte zde.

Kapesní tiskárnu Polaroid Hi Print zakoupíte zde.