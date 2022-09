iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max nabídnou větší baterii, má to ale háček!

Známý insider Mark Gurman vydal svůj poslední zpravodaj před tím, než se skutečně dozvíme přímo od Applu, jaké novinky si pro nás přichystal. Mark v něm tvrdí, že iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, nabídnou fyzicky větší baterie, než které obsahují iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Ačkoli byste už nyní mohli začít jásat nad tím, že budou telefony logicky nabízet také delší výdrž, je zde jeden poměrně zásadní háček. Větší baterie nemá být k dispozici kvůli prodloužení výdrže telefonů, ale kvůli funkci Always-On, jejíž zvýšenou spotřebu energie mají právě větší baterie kompenzovat.

Funkce Always-On má být navázána na nové možnosti zamykací obrazovky v iOS 16 a displej díky ni bude vždy ukazovat informace, jako jsou datum, čas, widgety nebo další, vámi nastavené věci. Novou funkci Always On nabídnou iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pto Max díky OLED panelům, jenž mohou snížit svoji obnovovcí frekvenci až na 1 Hz, což současné modely iPhone 13 Pro neumí. Ty sice nabízí variabilní obnovovací frekvenci, ovšem pouze v rozmezí 120 až 10 Hz. Právě hranice 1 Hz je extrémně důležitá pro to, aby bylo možné používat funkci Always-On, protože při ni dáchází k výraznému snížení nároků na elektrickou energii.

Zajímavé však je, že v případě Apple Watch máte možnost funkci Always-On vypnout a pokud to umožní i iPhone 14 Pro, pak by bylo možné skutečně dosáhnout delší výdrže baterie, protože ta bude v nových modelech fyzicky větší, než u aktuální generace.