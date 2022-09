Applu unikla nálož detailů o Always-on displeje iPhonů 14 Pro! Takto bude fungovat

Ačkoliv představí Apple nové iPhony v čele s řadou 14 Pro až příští týden, díky spoustě nejrůznějších úniků o nich víme již tolik, že se dá s trochou nadsázky říci, že bude jejich odhalení jen formalitou. Před pár desítkami minut se například objevily informace o tom, jak bude fungovat Always-on displej u iPhonů 14 Pro. A jelikož tyto informace vynesl velmi spolehlivý zdroj portálu MacRumors, lze je vnímat jako pravdivé. Níže naleznete seznam toho, co by měl Always-on displej umět a jak by měl fungovat:

Stavový řádek na iPhonu 14 Pro se dočká mírného přepracovaní, které vychází ze zvětšení zobrazovací plochy díky výměně výřezu v displeji za podlouhlý průstřel. Například ukazatel signálu bude přesunut z pravé strany displeje na levou vedle jména operátora. Na pravé straně displeje bude pak nově zobrazen procentuální ukazatel stavu baterie vedle baterie.

Pozadí tapet bude při Always-on režimu displeje zcela ztmaveno, zatímco popředí, které je schopné překrývat i zobrazovaný čas, bude jen ztlumené, avšak stále viditelné. Co se týče barev, ty budou v režimu Always-on stále viditelné, avšak budou výrazně tmavší než je tomu při standardním režimu zobrazení, aby tak nebily do očí.

Widgety vložené na uzamčenou obrazovku budou viditelné i v Always-on s tím, že se bude v přednastavených intervalech měnit jejich jas a budou i zcela zhasínat, aby se předešlo vypalování displeje. Vše má nicméně být nastaveno tak, aby si tlumení či úplného vypínání uživatel prakticky nevšiml.

Obsah pro Always-on režim a aktivní zamykací obrazovku musí být stejný, jelikož se bude prolínat – jinými slovy, nelze si přizpůsobit jiný design pro zamykací obrazovku a jiný pro Always-on režim.

V režimu Always-on budou viditelné notifikace ve stejném režimu jako při aktivní zamykací obrazovce s tím, že se budou zobrazovat zespodu, jako je tomu nově standardně v iOS 16.

Apple už nyní ví, že iOS 16.0 obsahuje řadu chyb, které funkčnost Always-on na iPhonech negativně ovlivňují. Pracuje se však již na iOS 16.0.1, který by měl obsahovat opravy chyb a který tedy uvede Always-on do plné funkčnosti.

Jak se tedy z popisu zdá, Apple chce svým pojetím Always-on režimu překonat veškerou konkurenci. Zda se mu to překoná či nikoliv nicméně ukáže až samotné vydání telefonu, respektive pak jeho ostré testy. Přeci jen, marketingové fráze a popis funkcí jsou jedna věc a reálná využitelnost věc druhá. Pokud vás pak zajímá, jak by měl Always-on vypadat, prohlédnout si jej můžete na snímku v galerii níže, který z informací výše vychází.