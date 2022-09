Applu unikla fotka balení nových Apple Watch! Potvrzuje hned dvě věci

Zdálo se vám, že o nových Apple Watch řady Series toho letos uniká extrémně málo? Pak nejste sami. Velmi dobře informovaný leaker ShrimpApplePro však před pár hodinami zveřejnil reálnou fotku balení této řady, která o ní leccos prozradila.

Fotka, kterou si můžete prohlédnout na prvním místě v galerii pod tímto odstavcem, zachycuje konkrétně štítek na balení menších Apple Watch Series 8. Z informací, které jsou na něm vypsány, je potvrzeno jednak to, že Series 8 dorazí ve stejných velikostech jako v loňském roce – tedy ve 41mm a 45mm -, jelikož právě zachycené hodinky jsou ve 41 mm a je jasné, že je Apple větším tělem doplňovat nebude. Druhou zajímavostí je pak to, že mají být dostupné ve stříbrné barevné variantě. Tu však Apple u Series 7 nenabízel, takže se bude jednat o její návrat do nabídky, byť je otázkou, zda na úkor nynější hvězdně bílé, či vedle ní.

Další informací, která před pár hodinami unikla, je pak to, že by Series 8 ani SE 2 neměl být po startu prodejů nedostatek. Výrobci se totiž na výrobu těchto modelů již relativně dlouho soustředí ve velmi velké míře, díky čemuž by tak měly být sklady Applu naplněny tak, aby se neopakoval scénář z loňského roku, kdy se na Series 6 čekalo mnohdy dlouhé měsíce.