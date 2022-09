Unikly barvy a reálné fotky kožených krytů pro iPhony 14 Pro, jsou překrásné

Kromě iPhonů 14 Pro představí Apple příští týden jistojistě i celou řadu příslušenství k nim v čele s koženými kryty. Poměrně zajímavé je pak to, že u nich relativně rád mění použité odstíny, byť je třeba jedním dechem dodat, že se k tomu zpravidla uchyluje jen u části z nich. Některé barvy jsou totiž přeci jen již řadu let doslova ikonické a jejich odebrání z nabídky by tak jablíčkáři nesli nelibě. A právě kožené kryty pro iPhony 14 Pro nyní unikly, respektive pak jejich reálné fotky. Díky tomu si tak můžeme udělat o odstínech, které budeme moci na iPhony díky krytům nasadit, zcela jasno. Uniklé fotky krytů si můžete prohlédnout v galerii níže.

