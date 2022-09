To myslí vážně? Samsung se v nové reklamě vysmívá dosud nepředstaveným iPhonů 14

Konkurenční boj mezi technologickými giganty Applem a Samsungem je tu s námi od chvíle, kdy byly světu představeny jejich první smartphony a jak se zdá, bude tu s námi ještě pořádně dlouho. Zejména Samsung se totiž v neustálém dobírání si Applu doslova vyžívá a nenechá si ujít jedinou možnost se do něj navézt. Aby se však jihokorejský gigant do Applu navážel ještě předtím, než vůbec představí konkurenční produkt, to tu snad ještě nebylo. Vše je ale holt jednou poprvé.

Před pár hodinami vypustil Samsung na světlo světa novou reklamu s názvem Buckle Up, která se netočí prakticky kolem ničeho jiného než kolem srážení technických specifikací chystaných iPhonů 14 (Pro). Nutno sice podotknout, že se Samsung přímo do jmenování nepouští, ale jeho slova o tom, že telefon s největším počtem MPx u fotoaparátu opět nebude ve vaší kapse či fotka Měsíce ve vynikající kvalitě a hlavně s parádním přiblížením, která bude sbírat na sociálních sítí lajky, nebude opět z vašeho telefonu jsou více než jasná. A cíl? Co jiného, než přimět jablíčkáře nepřecházet na nové iPhony, ale raději sáhnout po nových smartphonech z dílny Samsungu, konkrétně pak S22 Ultra či Z Flip 4. Už nyní je nicméně prakticky jasné, že podobné úšklebky nebudou Samsungu nic platné. Na technické specifikace totiž jablíčkáři příliš nehledí, protože iPhony i přesto, že jimi tak úplně neoslní “prostě fungují”, jak kdysi pronesl Steve Jobs, byť ne v souvislosti s iPhony. A co vy, jaký názor máte na podobné popichování?