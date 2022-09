Legendární Mafia je nyní ke stažení zcela zdarma

Je tomu skoro až k nevíře, ale před pár dny oslavila zřejmě nejlegendárnější česká videohra všech dob Mafia své 20. narozeniny. I přes svůj pokročilý věk je však mnoha hráči bezmezně milována a co víc, neustále ve své původní verzi hrána. Vždyť příběh Tommyho Angela v Lost Heaven je jedním slovem pohlcující. O to víc potěší, že je nyní původní verze této hry na Steamu až do 5. září ke stažení zcela zdarma.

Ačkoliv zřejmě nemá smysl Mafia jakkoliv sáhodlouze popisovat, pro neznalé (kterých je mezi našimi čtenáři snad málo) se přesto hodí v krátkosti titul přiblížit. Vše se odehrává od roku 1930. Po neúmyslném střetu s Mafií se taxikář Tommy Angelo neochotně ocitne ve světě organizovaného zločinu. Zpočátku se s rodinou Salieri vůbec nechce zaplétat, ale příslib velkých odměn brzy změní jeho názor. S tím, jak postupuje po žebříčku, jsou peníze čím dál lepší, ale práce čím dál špinavější. Tommy si možná nakonec vyslouží uznání samotných Salieri, ale jestli se stane mafiánem, jeho nový život mu může způsobit víc problémů než ten starý. Už z popisu hry tedy musí být neznalým jasné, o jak mistrovský kousek se jedná. Pokud jste tedy vyznavači PC hraní a Mafii ve své Steam knihovně stále nemáte, je nyní nejlepší příležitost tak učinit. Garantujeme vám, že litovat nebudete.

Původní Mafii zdarma stáhnete zde