iPhone 14 Plus, tak bude nejspíš skutečně znít označení většího modelu základní verze iPhone 14

Na Twitteru se doslova roztrhl pytel s úniky obalů a různých dalších náznaků toho, že Apple skutečně pojmenuje větší verzi základního iPhone 14 jako iPhone 14 Plus. Zatím, co uživatel Tommy Boi sdílí čím dál víc fotografií stránek nebo obalů pro iPhone 14 Plus, včetně stránky jednoho z nejznámějších výrobců obalů pro iPhone, společnosti Casetify, další uživatel s přezdívkou Noh se pochlubil pro změnu strojem pro aplikaci hydrogelových ochranných fólií na iPhone.

Fotogalerie iphone 14 plus casefity casetify iphone 14 plus iphone 14 plus obaly iPhone 14 plus Vstoupit do galerie

V tomto stroji si zvolíte předem ,na který model se má ochrana aplikovat, aby došlo k její přesné aplikaci a jak je vidět, nechybí zde na výběr iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone Pro a iPhone Pro Max. V neposlední řadě se pak objevila také webová prezentace výrobce obalů a příslušenství Esrgear, která prezentuje obaly pro iPhone 14 Plus.