Vzorná softwarová podpora pokračuje: Apple vydal iOS 12.5.6 s opravami bezpečnostních chyb

Jestli je za něco Apple dlouhodobě vychvalován, pak je to jeho vynikající softwarová podpora. Přesně to dokazuje i nyní vydáním nové softwarové aktualizace již takřka zapomenutého operačního systému iOS 12. Řeč je konkrétně o jeho verzi 12.5.6, kterou Apple vydal pro iPady, iPhony a iPody touch, které nejsou kompatibilní s novějšími verzemi iOS. Co se pak týče oprav chyb, v poznámkách k aktualizaci stojí, že update opravuje dvě bezpečnostní chyby a proto je tedy instalace updatu doporučena všem uživatelům kompatibilních zařízení. Pokud tedy mezi ně patříte i vy, neváhejte a aktualizaci si nainstalujte.