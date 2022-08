Siri je nedílnou součástí prakticky každého Apple produktu a mnoho z nás si bez ní nedokáže představit každodenně fungovat, a to i přesto, že stále není k dispozici v českém jazyce. Co se však týče konkurence, tak za tou Siri bohužel zaostává však ve všech směrech – avšak co jiného nám zbývá než doufat, že Apple přispěchá s vylepšeními. Pár takových jsme se dočkali také v nejnovějších operačních systémech. konkrétně tedy hlavně v iOS 16, kde Apple přišel s několika novými funkcemi, které se některým uživatelům mohou hodit. Pojďme se společně na jednu z nich podívat v tomto článku.

iOS 16: Jak nastavit pozastavení Siri pro začátečníky s angličtinou

Jak už jsem zmínil výše, tak Siri stále není k dispozici v češtině, a proto ji většina uživatelů využívá v angličtině. Tímto jazykem už v dnešní době hovoří kdekdo a jedná se o standard, každopádně existují i takoví jedinci, kteří se angličtinu (či jiný podporovaný jazyk) stále učí. Přesně pro takové uživatele je určená nová funkce pozastavení Siri po vyslovení požadavku. To znamená, že po vyslovení vašeho požadavku nebude Siri okamžitě mluvit, ale chvíli počká, takže se budete moci soustředit. Postup pro aktivaci je následující:

Prvně na vašem iPhonu s iOS 16 přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte níže, kde najděte a rozklikněte sekci Zpřístupnění.

Zde pak sjeďte směrem dolů, a to až ke kategorii s názvem Obecné.

V rámci této kategorie lokalizujte a otevřete sekci Siri.

Následně o kus níže najděte kategorii Čas pozastavení Siri.

Tady už si jen stačí zvolit buď Pomalejší nebo Nejpomalejší možnost.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 nastavit pozastavení Siri po vyslovení požadavku, díky čemuž se budete schopni před poslechem „srovnat“ a soustředit, takže vám nic neunikne. To ocení především uživatelé se slabší angličtinou, pro které je prozatím poslech mluveného slova ještě relativně složitý. Pokud se však angličtinu učíte i za pomocí Siri, rozhodně v tom pokračujte, jelikož se jedná o skvělou možnost procvičení, která je navíc k dispozici zcela zdarma.