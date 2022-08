iPhone 14 Pro se dočká výrazného vylepšení ultraširokoúhlého objektivu

Fanoušci focení na ultraširokoúhlý objektiv si s příchodem iPhonů 14 Pro (Max) přijdou na své. Tvrdí to alespoň velmi spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, kterému se právě o tomto objektivu pro řadu 14 Pro podařily zjistit velmi zajímavé detaily, které nám jej tak s předstihem poodhalují. Co konkrétně o něm víme?

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že se iPhony 14 Pro a 14 Pro Max dočkají nasazení poměrně výrazně přepracovaných ultraširokoúhlých objektivů, které budou osazeny snímači s většími pixely (konkrétně se hovoří o nárůstu z 1,0µm na 1,4µm). Toto vylepšení by mělo novinkám zajistit detailnější fotky a to hlavně při zhoršených světelných podmínkách, jelikož větší pixely dokáží zachytit větší množství světla, což je právě při focení za zhoršených světelných podmínek kličový faktor. Poměrně zajímavé je nicméně to, že za upgrade objektivu platí Apple nemalé peníze. V porovnání s objektivem z iPhonů 13 Pro jsou totiž komponenty pro ultraširokoúhý objektiv iPhonu 14 Pro o 70 % dražší. Klady tedy zřejmě nad cenou převažují.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept (1) iPhone 14 Pro koncept (2) iPhone 14 Pro koncept (3) iPhone 14 Pro koncept (4) iPhone 14 Pro koncept (5) iPhone 14 Pro koncept (6) iPhone 14 Pro koncept (7) iPhone 14 Pro koncept (8) iPhone 14 Pro koncept (9) iPhone 14 Pro koncept (10) iPhone 14 Pro koncept (11) Vstoupit do galerie

Bohužel, upgradovaný ultraširokoúhlý objektiv bude doménou jen řady 14 Pro, u klasických iPhonů 14 se s nimi tedy nepočítá. “Čtrnáctky” ale budou muset dle dostupných informací překousnout třeba i minimální designové změny oproti předešlé generaci, absenci nejnovějšího procesoru nebo třeba jen relativně drobný upgrade fotoaparátu. Zkrátka a dobře, prim budou hrát letos iPhony řady Pro ještě výrazněji, než tomu bylo v minulosti.