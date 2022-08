Apple možná příští týden představí dlouho očekávanou “One More Thing”

One More Thing – magická fráze Steva Jobse, která se zapsala do povědomí snad každého fanouška Applu coby fráze, po které následovalo odhalení něčeho vskutku velkého, zajímavého a skvělého. Ačkoliv v posledních letech Apple už One More Thing nepoužívá, jelikož nic “epického” světu neukazuje, Keynote naplánovaná na příští týden by mohla tuto skutečnost změnit. A co víc, naznačil to nyní i samotný Apple.

Agentura Bloomberg si všimla toho, že si Apple v posledních dnech zaregistroval v mnoha zemích několik ochranných známek evidentně souvisejících s chystaným AR/VR headsetem. Registrovány byly totiž například názvy Reality Processor, Reality Pro, Reality One a tak podobně, které vzhledem k tomu, že se má operační systém pro headset jmenovat RealityOS, nelze přiřadit k žádnému jinému produktu. Apple se sice jako již tradičně snažil registraci ochranných známek tajit tím, že tak učinil pod jinými společnostmi, jelikož však pod nimi registroval již pár známek v minulosti, které začal následně po odhalení produktu oficiálně využívat, tato kamufláž mu nyní byla naprosto k ničemu.

Ačkoliv nelze v tuto chvíli samozřejmě se stoprocentní jistotou tvrdit, že se příští středu dočkáme odhalení AR/VR headsetu, vzhledem k registraci ochranných známek je minimálně naprosto jasné, že se jeho příchod blíží a co víc, že by mohl příští týden přinést klidně jeho první ochutnávku, kdyby ne přímo odhalení. Zároveň je možné, že operační systém iOS 16 bude v dohledné době uzpůsobován právě tomuto produktu, takže se v něm začnou zmínky o Reality prvcích objevovat čím dál častěji, kvůli čemuž by tak mohl Apple o různé názvy spojené s Reality přijít kvůli spekulantům. Tak či tak, jasno budeme mít už příští středu.