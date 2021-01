Rozšířená realita jak ze sci-fi filmu: Prohlédněte si futuristický koncept budoucího Macu

V souvislosti s budoucími Macy se v poslední době hovoří převážně o procesorech, grafice, případně rozměru počítačů. Většina analytiků má víceméně jasno v tom, že počítače od Applu ještě nějakou dobu nejspíš nijak zásadně nezmění svůj vzhled, a že ke změnám bude s největší pravděpodobností docházet spíše po stránce hardwaru a softwaru. Jeden mladý designér se ale nedávno rozhodl, že si zkusí pohrát s myšlenkou na Mac v rozšířené realitě, a že tuto představu dovede skutečně do krajnosti. Jak to dopadlo?

Hned na úvod je nutné říci, že si asi nikdo – zmíněného designéra nevyjímaje – nemyslí, že by budoucí počítače od Applu skutečně mohly někdy vypadat tak, jak můžeme vidět ve fotogalerii k tomuto článku. Každopádně se ale jedná o zajímavý koncept. Jeho autorem je čtyřiadvacetiletý Dominik Hofacker, designér, který se teprve nedávno nechal zaměstnat u společnosti Facebook. Svůj koncept virtuální sestavy zařízení od Applu nazval „macOS reality“. Hofacker si zkusil pohrát s myšlenkou, že by budoucí Macy mohly mít čistě virtuální podobu, a ovládání by mohlo probíhat prostřednictvím rozšířené reality a příslušné náhlavní soupravy. V rozhovoru pro magazín Cult of Mac Hofacker uvedl, že k vytvoření konceptu ho přivedlo přemýšlení nad tím, jak se nezadržitelně blíží vydání AR brýlí od Applu, spolu s úvahou na téma, co všechno dnes dokáží naše chytré mobilní telefony. „Položil jsem si otázku, jak by asi vypadala produktivita v budoucnosti,“ uvedl Hofacker. Jeho koncept mimo jiné zahrnuje Apple Glasses, na kterých běží operační systém GlassOS. Koncept virtuálních Maců, který Hofacker vytvořil, si můžete prohlédnout v galerii i na videu v článku.

Mac v Hofackerově konceptu umožňuje uživatelům práci s několika virtuálními displeji, přičemž pro každou spuštěnou aplikaci by teoreticky mělo být možné spustit samostatný virtuální displej. Největší výhoda takového systému podle Hofackera spočívá v tom, že „s macOS reality se svět stává vaším displejem“. Rozhraní v rozšířené realitě umožňuje podle Hofackera mnohem účinnější využití prostoru.