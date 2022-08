Kuo: Zapomeňte letos na MacBooky Pro a iPady Pro s 3nm procesory

Pokud jste doufali v to, že si letošní generace high-endových MacBooků Pro a iPadů Pro výkonnostně polepší o vyšší desítky procent oproti předešlé verzi, máme pro vás špatnou zprávu. Velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo se totiž nechal opět slyšet, že se nic takového takřka 100% nestane, jelikož neexistuje šance, že by výrobce procesorů pro tyto produkty uspíšil své plány a již letos začal s výrobou procesorů, u kterých je právě mnohaprocentní navýšení výkonu reálné.

Čipy řady M, které Apple do iPadů a MacBooků řady Pro nasazuje, vyrábí společnost TSMC a to v současnosti konkrétně 5nm výrobním procesem. V současnosti je nicméně již schopná vyrábět čipy i 3nm procesem, který by jim měl zajistit zejména výrazně vyšší výkon v kombinaci s nižší energetickou náročností. Háček je však v tom, že přestože by tyto čipy byly naprosto ideální právě do nových generací výše zmíněných produktů chystaných pro letošní rok, TSMC odstartuje hromadnou výrobu až v první polovině roku 2023. Tak dlouho však podle Kua Apple čekat nemůže a hromadnou výrobu nové generace MacBooků a iPadů spustí už na konci letoška, což jinými slovy znamená, že zcela určitě nebude osazena 3nm čipy.

Zatímco v případě MacBooků Pro (2022) je zatím informací poskrovnu, v případě iPadů Pro víme například to, že by je měl Apple konečně naučit podpoře bezdrátového nabíjení a to zřejmě pomocí MagSafe kabelů. Spekuluje se ale rovněž i nad jejich větším redesignem, díky kterému by měla být zařízení užší a celkově vzhledově vyspělejší. Jelikož však i zde není zpráv na rozdávání, bude nejjistější si na vše hezky počkat. Ostatně, odhalení těchto novinek by mělo proběhnout v průběhu října.