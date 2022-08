Kuo: Nové 14” a 16” MacBooky Pro nemusí být tak výkonné, jak očekáváte

Přestože nová generace MacBooků Pro s čipy M1 Pro a M1 Max dorazila teprve loni na podzim, nezdá se být vyloučeno, že se již letos dočkáme jejich upgradované verze. Ta by však mohla být podle čerstvých informací analytika Minga-Chi Kua do jisté míry zklamáním. Nemusí totiž přinést takový výkon, jaký od ní mnozí uživatelé čekají.

V souvislosti s novou generací 14” a 16” MacBooků Pro se v posledních týdnech čile spekulovalo o nasazení 3nm čipů, které měly výkon těchto strojů posunou o několik levelů výš oproti předešlé generaci. Ming-Chi Kuo však nyní přišel s tvrzením, že zatímco start výroby nových MacBooků Pro je naplánován na konec letoška, start výroby 3nm čipů má TSMC, které je výrobcem čipů Apple Silicon, naplánováno až na začátek příštího roku. A právě z tohoto nesouladu analytik vyvozuje, že se druhá generace Apple Silicon 14” a 16” MacBooků Pro nedočká 3nm čipů, ale opět “jen” 5nm. Ty budou sice zcela určitě značně vylepšené, nicméně i přesto se od nich nedá očekávat žádný brutální výkonnostní nárůst, který by přiměl majitele stávajících modelů k přechodu.

Zda jsou informace Kua pravdivé či nikoliv nelze v současnosti bohužel jakkoliv ověřit. Pravdou však je, že současná situace v technologickém světě je velmi turbulentní a to, co měl Apple ještě před pár týdny v plánu, mohlo být kvůli rychlým změnám například kvůli nedostatku surovin pro výrobu a tak podobně přehodnoceno. Jelikož však uniknou zcela určitě o Macích další zajímavé inforamce, budeme mít v tomto směru snad co nevidět jasněji.