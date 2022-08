Apple prozradil, kolik jablíčkářů využívá dvoufaktorové ověření u iCloudu. Číslo vás překvapí

Přestože od bezpečnostních expertů slýcháme takřka dnes a denně, že je zabezpečení našich internetových účtů extrémně důležitou věcí, pravdou je, že mnozí uživatelé berou tyto výzvy stále na lehkou váhu. Minimálně nová data Applu však ukazují, že u iCloudu to tak již naštěstí není.

Apple umožňuje již řadu let u iCloudu nastavit dvoufaktorovou autentizaci, díky které se výrazně snižuje riziko potenciálního proniknutí do iCloudu neoprávněnu osobou. Od iOS 16 a macOS Ventura pak bude tento typ autentizace dokonce povinný s tím, že v opačném případě zkrátka iCloud na zařízení s touto verzí OS zaktivovat nepůjde. Nutno nicméně dodat, že se tato věc dotkne jen malého množství uživatelů, jelikož v současnosti využívá dle dat Applu dvoufaktorovou autentizaci více než 95 % všech uživatelů iCloudu. Je tedy zcela evidentní, že dlouhodobá “masáž” s cílem přimět uživatele tento bezpečnostní prvek aktivovat se naprosto dokonale vyplatila. A co vy, patříte do majoritní skupiny s aktivním 2FA ověřením, nebo jste si jej stále nezapnuli? Svěřte se v naší anketě níže.