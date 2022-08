SIAF 2022 hledáčkem iPhone 13 Pro

Během tohoto víkendu se koná již tradiční SIAF, mezinárodní letecký den, který ze Sliače přesídlil před pár lety do Kuchyně. Letos přilákal opravdu extrémní množství lidí a spousta z nich byla vyzbrojen profesionálními zrcadlovkami s objektivy za desítky, až stovky tisíc korun. Není se co divit, když během soboty dorazilo také něco, co se jen tak nevidí. Na letiště v Kuchyni totiž po krátké ukázce dosedla dvojice F22 Raptor, tedy toho nejmodernějšího a nejlepšího, co dnes na nebi můžeme vidět. Jako již tradičně, když jsme u něčeho zajímavého, udělám si vždy pár snímků na iPhone 13 Pro a protože se naše fotoreporty čtou pěkně, řekl jsme si, proč se opět nepodělit o pár snímků pořízených na iPhone.

Zřejmě nejzajímavějším faktem tohoto fotoreportu je, že během leteckého dne musíte často používat trojnásobné přiblížení, kterým iPhone disponuje. Jiné, než toto optické přiblížení pomocí teleobjektivu jsem nepoužíval, protože kvlaita digitálního přiblížení fotografie opravdu značně degraduje. V podJako vždy, opět i v tomto případě platí, že fotografie nejsou nijak upraveny a vidíte je přesně tak, jak se je podařilo na iPhone 13 Pro pořídit.