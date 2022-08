Recenze Polaroid HI-PRINT Pocket Printer: Nejzábavnější způsob, jak vytisknout fotky z iPhonu

V dnešní recenzi se podíváme na příslušenství, které jsme v redakci za poslední roky snad ještě neměli. Řeč je konkrétně o kapesní mobilní termosublimační tiskárně, díky které lze tisknout fotky z iPhonu kdekoliv, kdykoliv a to navíc ve velmi dobré kvalitě. Přesně takovou tiskárnu vyrábí například i Polaroid, jehož model nám ostatně dorazil i do redakce. Jaký tedy HI-PRINT Pocket Printer je?

Technické specifikace, design a zpracování

Polaroid HI-PRINT Pocket Printer je kapesní termosublimační tiskárna schopná tisknout fotky o rozměrech 5 x 7,6 cm a to na speciální papír, který Polaroid pro tiskárničku prodává samostatně. Tisk probíhá skrze aplikaci HI-PRINT, která je dostupná jak pro iOS, tak samozřejmě Android s tím, že komunikace s telefonem probíhá pomocí Bluetooth rozhraní. Tiskárna jako taková má integrovaný akumulátor, který jí zajišťuje funkčnost kdykoliv a kdekoliv a který se trochu překvapivě dobíjí přes zastaralé microUSB. Zde bych si tedy rozhodně dokázal představit USB-C port, který je ve světě mnohem rozšířenější a který by tedy byl rozhodně smysluplnější. Snad se tedy Polaroid v budoucnu rozhodne pro malý upgrade a modernější port nasadí. Zajímá-li vás ovládání jako takové, naprostá většina úkonů se provádí přes mobilní aplikaci s tím, že vlastně jediné fyzické ovládání tiskárny je její zapnutí a vypnutí přes postranní kulaté tlačítko.

Tělo tiskárny je celé z bílého plastu, přičemž jediný výstup papíru zdobí průhledný duhový plast – tedy barvy, které jsou pro výrobce naprosto typické. Že vás plastové tělo trochu odrazuje? Upřímně, nemusí. Ani já nejsem tak úplně fanda plastu, ale zrovna u tohoto produktu v jeho použití nevidím sebemenší problém, jelikož se jednak jedná o alespoň na omak kvalitní verzi plastu a jednak je díky němu tiskárna jako taková relativně lehká. Přestože měří 15 x 7,5 x 2,5 cm, váží přívětivých 0,26 kg, takže se při výletech či obecně převozu kamkoliv příliš nepronese. Je to totiž rozměrově taková větší powerbanka.

Fotogalerie polaroid recenze LsA 3 polaroid recenze LsA 4 polaroid recenze LsA 5 polaroid recenze LsA 6 polaroid recenze LsA 8 polaroid recenze LsA 7 Vstoupit do galerie

Mobilní aplikace a propojení se smartphonem

Jak již zaznělo výše, pro ovládání tiskárny slouží mobilní aplikace Polaroid HI-PRINT, která je dostupná v App Store a Google Play zcela zdarma. Je sice celá v angličtině, na druhou stranu je však tak jednoduchá, že si s ní musí rozumět snad úplně každý. Jediné, co u ní stačí, je povolit přístup k fotkám ve fotogalerii, ze které budete vybírat výtisky, a je hotovo. Co se pak týče samotného spárování aplikace a potažmo telefonu s tiskárnou, to se provádí jednoduše tak, že tiskárnu zapnete, následně si ji přidáte přes Bluetooth rozhraní v Nastavení a je hotovo. Od této chvíle jste schopni přes HI-PRINT jednoduše tisknout a to pomocí ikonky tisku v pravém dolním rohu každého obrázku.

Fotogalerie #2 Polaroid screenshoty aplikace 1 Polaroid screenshoty aplikace 4 Polaroid screenshoty aplikace 7 Polaroid screenshoty aplikace 3 Polaroid screenshoty aplikace 9 Polaroid screenshoty aplikace 6 Polaroid screenshoty aplikace 10 Polaroid screenshoty aplikace 11 Polaroid screenshoty aplikace 5 Vstoupit do galerie

Super je, že kromě tisku nabízí aplikace i možnost úpravy snímků přímo v ní skrze relativně pokročilý editor. Fotky si tedy můžete velmi rychle přizpůsobit k obrazu svému bez nutnosti stahovat jakoukoliv další aplikaci – tedy minimálně v případě jen základních úprav, které však ve výsledku stejně většinou stačí. Poměrně fajn je pak i to, že přes aplikaci lze rovnou i fotit a následně tisknout, čímž je ve své podstatě simulován klasický polaroid.

Testování

Jestli je nějaké období na testování termosublimační mobilní tiskárničky naprosto dokonalé, pak je to právě léto, jelikož je jednak překrásné z hlediska venkovního počasí, ale také zpravidla napěchované nejrůznějšími akcemi a událostmi, které si člověk zkrátka chce zachytit nadobro. A díky HI-PRINTU je jejich fyzické ztvárnění naprostá hračka.

Tiskárničku jsem testoval konkrétně v kombinaci s iPhonem 13 Pro Max, který zvládá sám o sobě fotit skutečně perfektní fotky. O to víc mě zajímalo, jak kvalitně půjde přes tiskárnu tyto fotky vytisknout. A nyní – s odstupem spousty výtisků – musím říci, že kvalita tisku je skutečně velmi dobrá. Jasně, detaily zachycené na digitálních fotkách jsou na vyšší úrovni než tomu je u fyzických, ale nejedná se o žádný obří rozdíl. Fotky jako takové je navíc samozřejmě třeba brát i s ohledem na cenu tiskárny a jejich rozměry primárně jako vzpomínky než umělecká díla, která jsou vhodné pro vystavení v galerii.

Fotogalerie #3 polaroid recenze LsA 11 polaroid recenze LsA 12 polaroid recenze LsA 14 polaroid recenze LsA 15 polaroid recenze LsA 16 polaroid recenze LsA 23 polaroid recenze LsA 24 polaroid recenze LsA 25 Vstoupit do galerie

Tisk jako takový probíhá tak, že je fotka rozložena do tří vrstev, kdy se nejprve na papíru objeví červené spektrum, poté žluté, nakonec modré a ve finální fázi je vše zafixováno, aby se fotka nerozmazávala a tak podobně. Celý proces tisku zabere od stisknutí tlačítka pro zahájení po vytažení snímku něco mezi minutou až minutou a půl s tím, že v naprosté většině případů proběhne úspěšně. Za dobu testování se mi snad jen jednou stalo, že by se při tisku vyskytla chyba a výsledek byl k ničemu – konkrétně se mi natiskla jen jedna barevná vrstva a zbytek už nikoliv. Na všechny problémy nicméně upozorňuje samotná aplikace, takže vás alespoň tak úplně nepřekvapí.

Abych však jen nechválil, je tu pár věcí, které mě trochu nemile překvapily. Kromě výše zmíněného microUSB portu to byla například absence indikátoru nabíjení, kvůli čemuž jsem minimálně zprvu nevěděl, zda probíhá vše tak, jak má a tiskárna není poškozená. S nabíjením pak souvisí i to, že aby byla tiskárna využitelná, je třeba, aby byla nabita minimálně pro jeden výtisk. Háček je však v tom, že tiskárna není schopná tisknout s vybitou baterií při připojení k síti, což je škoda. Čas od času by se přeci jen něco podobného hodilo. Posledním vroubkem, který však není ani tak vroubkem jako spíš vlastností termosublimačních tiskáren, je to, že fotky jsou po vytištění o něco světlejší než jejich digitální předlohy, takže je třeba se naučit minimálně u už v digitální verzi světlých fotek celý snímek trochu ztmavit.

Resumé

Jelikož nám podobné příslušenství na testy příliš často do redakce nechodí, bez mučení se přiznávám, že jsem si testování HI-PRINTu skutečně užil a upřímně řečeno se mi s ním bude nyní velmi těžko loučit. Jedná se totiž v mých očích o skutečně perfektní doplněk pro iPhone, který si milovníci fyzických fotek zamilují. Jasně, fotky z tiskárničky jsou relativně malé, kvalita by taky mohla být mírně lepší a tisk není vyloženě rychlý, ale i přesto má HI-PRINT své nezaměnitelné kouzlo. Zkrátka a dobře, když člověk na výletě dokáže vytisknout fotku, kterou před pár sekundami vyfotil na svůj iPhone a předat jí třeba babičce či mamince, protože je pro ně její fyzická podoba přeci jen lepší než digitální verze, je to prostě super. Využití této hračky si ale dokážu představit třeba i na svatbě, narozeninách či jiné podobné akci, kdy prostě jen někam položíte iPhone spárovaný s tiskárnou a necháte se hosty vyřádit. Ano, náplně do tiskárny nejsou levnou záležitostí, ale když budete tisknout s rozvahou, na chvíli vám vydrží a vykouzlí zaručeně úsměv na tváři.

Polaroid HI-PRINT Pocket Printer můžete zakoupit zde