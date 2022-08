Recenze Polaroid Candy a Polaroid Play: Ideální 3D pera nejen pro začátečníky

Nejrůznější 3D pera se mezi uživateli všech věkových kategorií těší velké popularitě. Není se čemu divit – jedná se o dostupné a kreativní zařízení, která nabízí spoustu možností využití. Jedním z nejznámějších výrobců těchto 3D per je společnost Polaroid. Z její dílny vzešly například modely Polaroid Play a Polaroid Candy, které jsme měli možnost vyzkoušet za účelem recenze. Co na ně říkáme?

Polaroid Play – technické specifikace

Polaroid Play patří mezi cenově dostupnější 3D pera, přičemž dostupná cena mu nijak neubírá na kvalitě. Vyznačuje se ergonomickým designem, nabízí kompatibilitu se všemi PLA filamenty od Polaroidu, a díky své lehkosti je vhodné i pro začátečníky nebo mladší uživatele. Nabízí tři různé optimalizované rychlosti pro tvorbu 2D i 3D objektů (režimy Rapid, Normal a Fine). Maximální teplota rysky činí 220° C , součástí balení jsou tři kusy filamentů a šablony pro kreslení. Průměr filamentu činí 1,74 mm.

Hodnocení pera Polaroid Play

Ihned po vybalení mě pero Polaroid Play opravdu příjemně překvapilo tím, jak je lehké a jek příjemně se drží. Tlačítko Start při držení nijak nepřekáží, protože se nachází na horním panelu pera. Pero se pohodlně drželo jak v pravé, tak i v levé ruce, a to i při delší práci. V průběhu zkoušení jsem ani jednou nezaznamenala nežádoucí přehřívání nebo vypínání, a zejména zpočátku, když jsem se s perem teprve seznamovala, jsem velice ocenila nízkou rychlost v pomalém režimu. Při použití 5V / 2A síťového zdroje se pero zahřálo na požadovanou teplotu prakticky okamžitě. K posuvu filamentu docházelo plynule, v souladu s nastavenou rychlostí. Napájecí kabel je dostatečně dlouhý a je vybavený USB-C koncovkou, která mi z mnoha důvodů vyhovovala více než microUSB. Výborným a praktickým doplňkem je i stojánek, do kterého můžete pero kdykoliv odložit. Povrch pera je z hladkého, příjemného materiálu, který díky své struktuře neklouže v ruce a pohodlně se drží.

Polaroid Candy – technické specifikace

Druhým zkoušeným modelem pro účely této recenze byla varianta Polaroid Candy. Na rozdíl od pera Polaroid Play je Polaroid Candy plnitelné jedlými filamenty se sladkými příchutěmi, takže z něj můžete (nebo vaše děti) tvořit netradiční sladkosti. K dispozici jsou náplně se šesti různými příchutěmi (jablko, jahoda, pomeranč a další) s FDA certifikací. Pero můžete využít nejen k výrobě vlastních malých sladkostí, ale také ke zdobení cukroví, cupcaků a dalších pochoutek. K nabíjení dochází za pomoci USB-C konektoru, zapotřebí je 5V/2A adaptér. Kromě samotného pera a kabelu je součástí balení také stojánek, srozumitelný návod, užitečné šablony a čtveřice filamentů. Pero je stejně jako varianta Polaroid Play vhodné pro praváky i leváky a je kompatibilní s náplněmi Polaroid Candy Cartridges.

Hodnocení pera Polaroid Candy

Na pero Polaroid Candy jsem byla hodně zvědavá, přece jenom možnost tvorby vlastních 3D cukrovinek se vám jen tak nenaskytne. Pero fungovalo od počátku naprosto spolehlivě, rychle se zahřálo na provozní teplotu, v ruce se drželo velmi příjemně a ani po delší době používání neztěžklo. Jeho povrch je velmi příjemný, pero v ruce nijak neklouže a pracuje se s ním skvěle. Obávat se nemusíte ani jeho čištění. Pero Polaroid Candy je velmi snadno dá rozebrat, čištění probíhá tak, že příslušné části vložíte do vhodné nádoby a zalijete vroucí vodou, ve které vše ponecháte po dobu několika minut. S perem jsem mohla efektivně a pohodlně tvořit jak „ve vzduchu“, tak i na nejrůznější povrchy – vyzkoušela jsem například cupcaky nebo máslové sušenky, a to vždy po vychladnutí. S malými dětmi můžete pero Polaroid Candy využít třeba k rychlé a snadné tvorbě lízátek, bonbonů a další cukrovinek s vlastním designem, fantazii se zde meze opravdu nekladou.

Aplikace Polaroid Play Trace

Uživatelé, kterým při práci s 3D perem Polaroid nestačí přiložené šablony nebo vlastní fantazie, si mohou bezplatně stáhnout z App Storu také aplikaci s názvem Polaroid Play Trace. Ta nabízí nejen další využitelné šablony, ale umožní vám také vytvořit si unikátní šablony z vašich vlastních fotografií za pomoci funkce Stencilize. V aplikaci najdete spoustu skvělých šablon pro tvorbu jednoduchých 2D kreseb i komplexnějších 3D modelů. Její uživatelské rozhraní je jednoduché a přehledné, aplikace se snadno ovládá a je srozumitelná a pochopitelná i pro uživatele, kteří příliš neovládají angličtinu.

Závěrem

Ani jednomu ze zkoušených modelů 3D per Polaroid nelze absolutně nic vytknout. Obě pera fungovala po celou dobu naprosto spolehlivě a bez problémů plnila svou funkci. Na perech jsem ocenila jejich lehkost, spolehlivost, preciznost i pohodlné držení, stejně jako to, že jsou vhodná jak pro leváky, tak i pro praváky. Díky tomu odpadá nutnost pořizovat například do rodiny, kde jsou praváci i leváci, dvě různé varianty 3D pera. Pokud jste ještě s 3D pery nepracovali, nebo se třeba poohlížete po kreativním dárku pro vaši ratolest, mohu oba zmíněné modely zcela upřímně doporučit. Díky svému snadnému ovládání jsou pro začátečníky naprosto ideální.

Pero Polaroid Play zakoupíte zde

Pero Polaroid Candy zakoupíte zde.