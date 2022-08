Nastavte si notifikaci, ať vám zaručeně start představení iPhonů 14 (Pro) neunikne

Zatímco někteří jablíčkáři nemohou od včerejšího dne dospat představení iPhonů 14, jiní jsou na tuto událost roku schopní doslova zapomenout. Pokud patříte do druhé – tedy zapomnětlivé – skupiny, ale přesto byste rádi viděli představení novinek naživo, měli byste si raději nastavit notifikaci na start živého přenosu, díky které výrazně snížíte šanci na to, že jej „zazdíte“. Jak na to?

Zapnutí notifikace na start živého přenosu Apple Keynote s představením iPhonu 14 je naprosto jednoduché. Stačí se totiž přihlásit na YouTube, následně najít předchystanou mikrostránku pro živý přenos a pak už jen zvolit možnost „Chci dostávat oznámení“. Jakmile tak učiníte, před startem vysílání dostanete na svůj smartphone, tablet či počítač notifikaci, abyste si živý přenos nenechali ujít.

Na Keynote, která se uskuteční 7. září od 19:00, by se měly kromě iPhonů 14 (Pro) představit taktéž nové Apple Watch SE 2, Series 8 a Pro, ale také třeba AirPods Pro 2. Spekuluje se rovněž o nové generaci iPadů Pro či Apple TV, které má Apple taktéž připravené a stačí je světu odhalit. Už nyní je tedy jasné, že potenciálních novinek je skutečně mnoho a přesně proto se vyplatí Keynote sledovat.

Notifikaci na start představení iPhonů 14 (Pro) si můžete nastavit zde