Jak jsem vybíral venkovní žaluzie na terasu a konečně pochopil, proč je rozšířená realita úžasná

Pamatuji si, jako by to bylo včera, když Tim Cook na WWDC 2017 světu slavnostně představil ARKit pro tvorbu rozšířené reality na iPhonech se slovy, že je z něj tak nadšený, že by nejradši celou radostí křičel. Mě osobně však nikdy tato vychytávka úplně za srdce nechytila, přestože jsem si jí vyzkoušel skrze mnoho aplikací a her. Jasně, virtuální předměty zasazené do reálného světa vypadají efektně, ale tak nějak jsem měl ze všech dosud dostupných aplikací pocit, že se jedná o blbinky, které člověku vlastně moc nepřináší, neberu-li jako přínos zábavu. Nyní jsem však konečně pochopil, proč má ARKit skutečně velký potenciál.

Protože jsem konečně dokončil terasu, na kterou vedou z mého bytu velké posuvné dveře, přišel čas na pořízení venkovních žaluzií, abych konečně zamezil slunci rozpalovat kuchyň za dveřmi a jednak zamezil sledování mé přítelkyně sousedy. Vybrat skutečně hezké venkovní žaluzie je však vcelku kumšt, jelikož na trhu naleznete celou řadu typů lamel, ale i odstínů a tak podobně, takže si člověk výsledek dokáže jen stěží představit tak, jak bude reálně vypadat. Já se navíc po celou dobu rekonstrukce bytu snažil zakládat na detailech, takže jsem chtěl, aby i žaluzie byly perfektní – tedy zkrátka takové, jaké budou jak k oknu, tak k exteriéru sedět. O to víc mě potěšilo, když jsem při brouzdání na internetu narazil na aplikaci firmy Climax, která je největším českým výrobcem stínící techniky. Přes tuto aplikaci si totiž lze oskenovat prostor a následně si do něj v rozšířené realitě nasadit venkovní žaluzie, markýzy či pergoly a to s velmi solidní přesností a hlavně věrohodným grafickým zpracováním.

Fotogalerie ARKit terasa 1 ARKit terasa 2 ARKit terasa 3 ARKit terasa 4 ARKit terasa 5 ARKit terasa 6 Vstoupit do galerie

Super je, že vám aplikace nenabídne jen jeden typ žaluzií a tak podobně, ale máte samozřejmě možnost si je různě barevně přizpůsobit (samozřejmě v rámci barev, které Climax nabízí) a tím si tak udělat představu o tom, jak daný odstín bude ve větší ploše působit. Díky tomu jsme si tak s přítelkyní byli schopni udělat velmi dobrou představu nejen o tom, jak vůbec bude daný prvek na okně vypadat, ale také o tom, jaká barva k němu dává největší smysl. Jen pro zajímavost, okno mám v odstínu antracit s tím, že jsem byl ještě před zkouškou aplikace pro antracit i na žaluziích. Ten mi však nakonec připadal v AR celkem fádní a tak jsem sáhl po trochu tmavším, mírně metalickém odstínu, který vypadal už přes aplikaci velmi dobře a naživo pak ještě lépe. Jasně, nerozhodoval jsem se jen podle aplikace, ale bylo fajn na schůzce s firmou, která se o realizaci žaluzií postará (a která shodou okolností odebírá materiál právě od Climaxu), mít už tak nějak v lecčem jasno.

Byla to tedy právě aplikace Climax AR, která mě přesvědčila o tom, že rozšířená realita na mobilech má skutečně smysl. V žádném případě neříkám, že se jedná o nejlepší aplikaci na světě či že by v ní nebyly chyby, ale je to zkrátka software, který mi tak nějak konečně názorně vysvětlit, proč je vlastně ARKit super. O to víc mě mrzí, že se mu vývojáři nevěnují, jelikož potenciál pro zlepšení lidských životů je zde skutečně velký. Vždyť i zdánlivě “hloupé” věci jsou díky podobným technologiím rázem snadnější, což dokládá třeba i AR aplikace IKEA, která je schopná vám nastěhovat váš vysněný IKEA nábytek přímo k vám domu, abyste si o něm udělali ještě lepší představu. Snad se tedy vývojáři dříve či později začnou ARKitu věnovat více a stupidní aplikace typu Angry Birds AR přebijí užitečné věci, které jablíčkáře přesvědčí, že nadšení Tima Cooka z roku 2017 bylo naprosto oprávněné.