Podívejte se na video detailně ukazující iPhone 14 Pro v barvě Purple

Video, které zachycuje maketu iPhone 14 Pro v barvě Purple se objevilo na sociální síti Twitter, kde jej sdílel uživatel @DuanRui. Ten sám tvrdí, že se jedná o maketu určenou pro prodejce. Co je poměrně zajímavé je měnící se barva zad v závislosti na světlu, kdy dokonce v jeden moment dojde k tomu, že fialově vypadá pouze modul s fotoaparátem a zbytek těla je víceméně modrý.

Purple only appears at certain angles.

source: https://t.co/K6WqjdBKgM pic.twitter.com/7fySSCoAN4

