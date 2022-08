Back to School na iStores.sk je ještě lákavější” Využijte slevy i splátky bez navýšení

Komerční sdělení: Škola klepe na dveře a s ní i špatná nálada mnoha školáků a studentů. Není proto od věci jí zahnat pomocí slev či splátek bez navýšení, které nyní běží na iStores. A že je o co stát!

Chcete-li využít splátek bez navýšení, vězte, že MacBook Air s čipem M2 seženete už od 135 € na 10 měsíců s 0% navýšením. Co se pak týče MacBooku Pro s M2, ten lze sehnat už od 144 € na 10 měsíců s 0% navýšením. Mac mini s M1 je pak ještě lákavější. Ten totiž při rozložení na splátky na 10 měsíců vychází i se studentskou slevou, která je na Macy 10 %, jen na 72 € měsíčně. Macy však akce ani zdaleka nekončí. Například iPad 9. generace lze nyní sehnat už od 349 € s tím, že na tuto cenu dokonce nepotřebujete ISIC ani ITIC. Pokud byste se pak při jeho nákupu studentským potvrzením přeci jen prokázali, vyjde vás na pouhých 328 € či 9 € měsíčně. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Splátky bez navýšení lze u iStores.sk využít do konce září s tím, že do konce téhož měsíce lze rovněž využít i výkupní bonus na iPhony až v hodnotě 50 €. Stačí, když přinesete do iStores.sk starý MacBook, tablet, telefon či smartwatch klidně i od jiných výrobců než je Apple a bonus je váš. Nakupovat na iStores.sk se tedy takto ze začátkem školního roku rozhodně vyplatí.

Více informací o školních slevách u iStores.sk naleznete zde