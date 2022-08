macOS Ventura zřejmě spustíte i na nepodporovaných Macích

Štve vás, že v červnu představený macOS Ventura nepůjde nainstalovat na některé starší, ale přesto stále oblíbené Macy v čele s prvním TouchBarovým MacBookem Pro či “odpadkovým košem” Macem Pro? Nemusí. Zdá se totiž, že díky skupině vývojářů, která stojí třeba i za softwarem pro spouštění macOS Big Sur na starších Macích, bude možné spouštět právě i nový OS tam, kde to s ním Apple zprvu nezamýšlel.

Fotogalerie macOS Ventura 0 macOS Ventura 1 macOS Ventura 2 macOS Ventura 3 macOS Ventura 4 macOS Ventura 5 macOS Ventura 6 macOS Ventura 7 macOS Ventura 9 macOS Ventura 10 macOS Ventura 11 macOS Ventura 12 macOS Ventura 13 macOS Ventura 14 Vstoupit do galerie

Software umožňující instalaci macOS Big Sur na nepodporovaných Macích nese název OpenCore Legacy Patcher a jeho vývojáři se nyní pochlubili zpravodajcům z ArsTechnica, že jej již uzpůsobují právě pro spouštění macOS Ventura. Oproti předešlým OS je sice macOS Ventura z hlediska přizpůsobení pro starší Macy výrazně složitější, podle dostupných informací se však vývojáři pomalu ale jistě blíží ke svému cíli, takže uživatelé mohou být v tomto směru klidní. Zajímá-li vás pak to, na jakém principu vlastně jejich řešení funguje, odpověď je vcelku jednoduchá. Vývojáři totiž využívají tytéž principy, které jsou využívány pro instalaci OS Applu na počítače Hackintosh. Díky tomu tak de facto neobjevují novou půdu pod nohama, ale spíš vylepšují něco, co je k dispozici již řadu let.