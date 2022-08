Kdy vyjde iPhone 14, již víme díky jeho datu představení 7. září 2022 s tím, že uvedení do prodeje by mělo následovat v pátek 16. září 2022. V následujících řádcích si proto vše, co víme – ať už od Applu či od zdrojů z dřívějška – hezky shrneme, abyste měli ve všem jasno.

Kdy vyjde iPhone 14

iPhone 14 datum představení je 7. 9. 2022 na tiskové konferenci konané v Apple Parku. Ta vypukne v 19:00 našeho času s tím, že lze očekávat zhruba hodinu a půl dlouhý předtočený záznam, na kterém Apple světu novinky v čele s iPhony 14 (Pro) představí. Kromě nich bychom se měli na konferenci dočkat Apple Watch 8, SE 2 či Pro a s trochou štěstí i AirPods Pro 2. generace.

Kdy se začne prodávat iPhone 14

Zatímco datum představení Apple oficiálně oznámil, start prodejů můžeme stále jen hádat. Podle informací z dřívějška, ale taktéž dle prodejní strategie Applu z let minulých lze nicméně s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že start prodejů proběhne v pátek 16. září s tím, že k předobjednání budou telefony od pátku 10. září. Je nicméně pravděpodobné, že v pátek 16. září zamíří do prodeje jen tři ze čtyř modelů – konkrétně 6,1″ iPhone 14, 6,1″ iPhone 14 Pro a 6,7″ iPhone 14 Pro Max. 6,7″ iPhone 14 Max má totiž dělat Applu vrásky na čele z hlediska výroby, kvůli čemuž tak možná bude jeho start prodejů opožděn, popřípadě bude od pátku 16. září k dispozici jen ve velmi omezeném množství.

