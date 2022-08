Do Messengeru na Macu dorazila jedna z nejlegendárnějších funkcí mobilní aplikace

Pokud patříte mezi starší uživatele, možná si ještě pamatujete na doby zhruba před osmi až deseti lety, kdy tehdy ještě Facebook přidal do Messengeru na mobilech funkci v podobě možnosti minimalizovat si každý chat do bublinky a tu mít umístěnou na popředí aplikací a tak podobně. Díky tomu jste si tak mohli velmi rychle zaktivovat každičký chat jen tím, že jste na bublinu zkrátka tapli a pokračovali v konverzaci. Tato funkce sice z mobilů již zmizela, nyní však hlásí návrat na Macy.

Pokud jste na Macu uživateli oficiálního Messengeru, v posledních dnech vám v něm možná svítí bublinka informující o tom, že je k dispozici nová funkce ve formě chatových bublin ve formě lišty čtyř posledních chatů, které lze umístit na levou či pravou stranu monitoru vašeho Macu coby rychlý přístup k chatům. Jakmile na některou z bublin kliknete, nespustí se celá aplikace Messenger, nýbrž jen chat s daným kontaktem a to v miniaturním okně, které nepůsobí nikterak rušivě. Jakmile chatování dokončíte, stačí okno minimalizovat kliknutím kamkoliv na plochu a vše se opět vrátí do podoby bublin pod sebou.

Funkce jako taková se dá samozřejmě velmi jednoduše vypnout přes Předvolby Messengeru, ve kterých je nově sekce Bubliny právě pro možnost (de)aktivace. Za pár desítek minut, co si s novinkou hraji, však musím říci, že důvod k její deaktivaci osobně nevidím, jelikož se jedná o opravdu solidní zrychlení komunikace s vaší rodinou, přáteli či pracovním týmem. Bylo by sice fajn, kdyby Messenger umožňoval například vlastní navolení uživatelů, které se vám v bublinách zobrazí (tedy že by bubliny nevycházely jen z posledních chatů), ale je pravděpodobné, že právě s těmito upgrady se do budoucna počítá. Rozhodně proto doporučuji dát novince šanci. Do Messengeru vám dorazí bez nutnosti aktualizace či ruční aktivace.

Messenger na Mac si můžete stáhnout zde