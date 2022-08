Zde je důvod, proč Apple iPhony 14 (Pro) představí dřív než je obvyklé

Zatímco v několika posledních letech se Apple snažil iPhony představovat zhruba na přelomu první a druhé třetiny září, maximálně pak těsně před jeho polovinou (vyjma roku 2020 a iPhonů 12), letošek má být v tomto směru jiný. Apple totiž údajně nové iPhony 14 a 14 Pro světu představí už 7. září s tím, že je na pulty obchodů uvede v pátek 16. září. Pokud si však myslíte, že jen to jen kvůli snaze překonat prodejní rekord, o které v posledních dnech slýcháme velmi často, jste alespoň podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua na omylu.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept (1) iPhone 14 Pro koncept (2) iPhone 14 Pro koncept (3) iPhone 14 Pro koncept (4) iPhone 14 Pro koncept (5) iPhone 14 Pro koncept (6) Vstoupit do galerie

Jelikož je takto brzké představení nového iPhonu skutečně nezvyklé, rozhodl se Kuo oslovit své zdroje pocházející mimo jiné přímo z Applu ohledně toho, co takto brzký termín způsobilo. Dostalo se mu odpovědi, že se jedná primárně o opatření minimalizující dopad recese na trh se smartphony. Ten se totiž začíná pozvolna propadat, přičemž naprostá většina analytiků očekává v dohledné době ještě výraznější pád, přičemž uvést nový iPhone v době výrazného pádu by byl ze strany Applu holý nesmysl. Ten tak chce novinky uvést co nejdříve, aby si na trhu vytvořily ještě před výraznějším propadem trhu co možná nejlepší pozici, která mu zajistí, že krizí propluje dobře. Jedná se tedy o ryze taktické rozhodnutí, jehož úspěch či neúspěch budeme schopní zhodnotit teprve s odstupem času

Termíny představení iPhonů v posledních letech: