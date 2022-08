Toto je hlavní důvod, proč přechází androiďáci na iPhony

Přestože převládá ve světě obecné přesvědčení, že se tábory jablíčkářů a androiďáků naprosto nenávidí, pravda je trochu jiná. Určitá rivalita sice mezi těmito tábory je, na druhou stranu v nich však naleznete i spousty uživatelů, kteří druhou platformu respektují, potažmo kteří se na ní nebojí ani přejít a to třeba i po letech strávených u konkurence. Právě na přechody androiďáků na iPhony se nyní zaměřil průzkum společnosti Beyond Identity, ze kterého vzešly vskutku zajímavé výsledky.

Průzkum, který oslovil přes 1000 uživatelů ukázal především to, že hlavní doménou iPhonů je v očích jejich uživatelů bezpečnost. Na 76 % uživatelů iPhonů totiž uvedlo, že je používají proto, že jej vnímají ve srovnání s Androidem jako výrazně bezpečnější řešení. Velmi zajímavé je pak to, že s vyšší bezpečností iPhonů souhlasilo i 74 % oslovených androiďáků Asi vás proto nepřekvapí, že právě bezpečnost hraje největší prim i při rozhodování ohledně přechodu. Na 49 % dotazovaných androiďáků zvažujících přechod na iPhone totiž uvedlo, že by tak učinili právě kvůli vyšší bezpečnosti, přičemž dalším zajímavým výsledkem (leč vycházejícím z dat výše) je třeba ten, že androiďáci nevěří ani svým vlajkovým lodím. iPhone 13 Pro Max je totiž dle dotazovaných bezpečnějším než Samsung Galaxy S22 Ultra – tedy jeho přímý konkurent.

Samsung Galaxy Z Flip v redakci LsA galaxy z flip display z flip phone ohyb displeje z flip display galaxy z Flip youtube lsa z flip photo z flip nastaveni galaxy z flip samsung z flip z flip displej ohyb z flip galaxy z flip nastaveni Z flip samsung z flip youtube full screen z flip Vstoupit do galerie

Ačkoliv se Apple na bezpečnost svých produktů zaměřuje dlouhodobě, díky čemuž jsou jako bezpečné i vnímány, je do jisté míry překvapující, že hrají v očích androiďáků až tak obrovskou roli. Přeci jen, rozdílností mezi iPhony a Androidy je mnohem víc a kdekdo by proto čekal, že se setkáme třeba s upřednostňováním designu, rychlosti, fotoaparátu či podobných prvků. O to víc může nicméně Apple těšit to, jakou cestu si před lety vybral, jelikož mu nyní přináší ovoce ve formě nových potenciálních uživatelů.