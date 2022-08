Označila se na TikToku za zaměstnance Applu, ten jí nyní hrozí vyhazovem

Poměrně bizarní situaci musí nyní řešit hardwarová inženýrka Applu Paris Campbellová, která si svůj volný čas krátí na TikToku. Právě její působení na této sociální síti se totiž nyní stalo pro Apple trnem v oku, který jej v něm zřejmě poměrně dost dráždí. Jak jinak si ostatně vysvětlit, že za obyčejné video nyní hrozí Paris vyhazovem.

Paris na svém TikToku tvoří spoustu typů videí, přičemž jako zaměstnanec Applu tam doteď nevystupovala. Když však byla v rámci jedné ze svých sérií, ve které dává tipy na používání iPhonů, dotázána na to, co dělat po odcizení iPhonu, mezi řečí řekla, že pro Apple působí šest let právě na pozici hardwarového inženýra a tedy její rady mají hlavu a patu. Ačkoliv ve videu neřekla dál absolutně nic pohoršujícího či snad tajného a vlastně jen zopakovala to, co se píše na podpůrných stránkách Applu, po nějaké době jí měl kontaktovat její nadřízený s tím, že údajně porušila zásady Applu, když se veřejně označila za jeho zaměstnance. Háček je však v tom, že takové zásady neexistují, což si ostatně můžete dohledat třeba i na Twitteru, na kterém naleznete spoustu lidí veřejně se prezentujících jako zaměstnanci Applu, kterým jde zkrátka jen o to, aby byli věrohodní při nejrůznějších technických diskuzích. Jediné, co má Apple v zásadách a zaměstnaneckých smlouvách, je to, že jeho lidé mají navenek firmu dobře reprezentovat, což se však ve výsledku v případě Paris také děje, respektive se neděje nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy. Nicméně i přesto dostala Paris nařízeno podobná videa na TikTok neumisťovat, jelikož v opačném případě přijde o práci.

Jelikož je celý případ skoro až absurdní a diskriminační, mnohá světová média okamžitě požádala Apple o vyjádření k celé zápletce, aby si mohli uživatelé udělat o celé kauze co nejlepší obrázek. Apple se však k celé záležitostí zatím nevyjádřil a je otázkou, zda vyjádří. Interní záležitosti totiž zpravidla drží pod pokličkou.