Apple Watch jsou zřejmě schopné odhalit blížící se infarkt

Apple Watch jsou skvělým parťákem pro zdraví a zdravý životní styl. Poslední roky je nicméně hodinkám vytýkáno, že nepřichází s novinkami na poli senzorů pro monitoring zdraví. Podle výzkumu publikovaném v Texas Heart Institute Journal by však mohly být Apple Watch časem použity ke kontrole příznaků infarktu.

Jablečné hodinky umí od Series 4 měřit EKG a to konkrétně podržením prstu na korunce hodinek po dobu 30 sekund. Během měření je ale na displeji jasně deklarováno, že se Apple Watch nikdy nepokoušejí infarkt detekovat. K infarktu myokardu dochází, když části srdečního svalu nedostávají dostatek kyslíku, neboť je v důsledku překážky blokován průtok krve do srdce. Výzkumníci z Texas Heart Institute studovali používání Apple Watch k diagnostice příznaků infarktu myokardu pomocí funkce elektrokardiogramu (EKG) na modelech Apple Watch Series 4, 5, 6 a 7, a to na různých částech těla. Nyní tvrdí, že Apple Watch si v této disciplíně počínají slibně. Hodinky jsou prý schopny zaznamenávat vícesvodové signály EKG, které slouží k detekci případných změn v průtoku krve do srdce. Jsou sice třeba ještě další klinická data, ale výzkumníci si myslí, že jednou mohou Apple Watch tuto funkci nabídnout. Jen pro srovnání je třeba zmínit, že lékaři obvykle potvrzují infarkt myokardu pomocí 12svodového elektrokardiogramu, který vyžaduje specifické vybavení a odborné školení. Apple Watch používají k záznamu jednosvodového EKG kladnou elektrodu na zadní straně zařízení a zápornou elektrodu na korunce.