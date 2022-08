Apple má v hlavě další termín, kdy chce své zaměstnance v kancelářích

Jestli něco udělalo mnoha společnostem tlustou čáru přes jejich rozpočet a plány, pak to byla bezesporu pandemie COVID-19, která vyhnala neuvěřitelné množství lidí z kanceláří na Home Office. Problém je však v tom, že mnoha z nich se jednak vracet příliš nechce a jednak je situace okolo šíření COVID-19 v některých zemích dost turbulentní, což hromadný návrat do kanceláří znemožňuje. Přesně proto má Apple nyní v hlavě již několikátý termín návratu svých zaměstnanců zpět do kanceláří.

Apple po svých zaměstnancích nechce, aby se vrátili do kanceláří naráz, ale návrat jim chce dávkovat po menších částech. V dubnu se proto začali navracet tak, že jeden či dva dny trávili v kancelářích a zbytek doma, přičemž dalším krokem mělo být zavedení třídenního docházení do kanceláří a dvoudenního Home Office. Růst počtu nakažených COVID-19 však Apple přiměl k tomu, aby svůj plán hned několikrát odložil, přičemž nyní si měl stanovit další datum, kterým by rád návratovou éru započal. Stát by se tak mělo konkrétně 5. září s tím, že po pár týdnech tohoto režimu by pak mělo být nařízeno, ať tráví zaměstnanci v kancelářích již celou pracovní dobu. Je nicméně otázkou, jak na to budou reagovat, jelikož někteří již kvůli nevoli vrátit se zpět do kanceláří dokonce podali výpověď. 5. září je navíc stále relativně vzdálené, takže se může klidně stát, že bude tento termín znovu změněn. Vše v tomto směru ukáže skutečně až čas.