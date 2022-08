7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (16. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Po delší době se v akci znovu objevila populární hra Agent A: A puzzle in disguise, která vás prakticky okamžitě dokáže vtáhnout do svého příběhu. Zhostíte se totiž role speciálního agenta, před kterým leží nelehký úkol. Špion z nepřátelské organizace totiž postupně likviduje vaše kolegy. Vaším úkolem jej bude tedy dopadnout a zachránit tak situaci.

Do akce dnes opět zamířila také zábavná hra Block vs Block II. Pokud vás v minulosti bavila populární hra Tetris, avšak chtěli byste si ji zahrát jemně vylepšenou, rozhodně byste měli vyzkoušet hru Block vs Block II. Tato hra je Tetrisu velice podobná, avšak přináší možnost takzvaného online hraní. V tom se můžete utkat s kamarádem, který se nachází na stejné WiFi a vašim úkolem bude jej porazit. Detailněji se na tuto hru můžete podívat v níže přiložené galerii.

Považujete se za milovníka logických her a hledáte nějaký titul, který by vás dokázal parádně zabavit? V takovém případě byste neměli přehlédnout hru Crystal Love. Ta je dnes k dostání zcela zdarma a vaším úkolem bude, abyste správně pohybovali s trojúhelníkem a spojovali 3 nebo více barev. Díky tomu bloky následně zmizí a vy získáváte body. Nemůžete si ale dovolit příliš chybovat, jinak pro vás hra skončí.

Ve většině her s válečnou tématikou se nacházíte v roli hrdiny, který zcela změní sled veškerých událostí a zachrání svět. This War of Mine na to jde ale trošku jinak. V této hře se totiž ocitáte v roli prostého občana státu, jehož země je právě ve válce. Vaším úkolem je zajistit dostatek potravy pro vaši skupiny a přežít. Zvládnete to?

