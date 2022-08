Dávejte si pozor, jaké gadgety si pořídíte na dovolené. Ne všechny vám budou u nás fungovat

Kromě magnetek a jiných nezbytností si možná budete chtít z dovolené nebo jiné cesty do zahraničí dovézt také něco trochu hodnotnějšího. Často se vám pak může stát, že zavítáte do jiné země, kde mají k dispozici produkty, které buď zatím nebo vůbec nejsou dostupné u nás. Já jsem si letos málem pořídil RayBan Stories a i když o jejich využitelnosti celkem pochybuji, zajímala mě právě především využitelnost a pár článků na LsA by z jejich testování určitě vzešlo.

Když už jsem byl téměř rozhodnutý pro jejich nákup, naštěstí jsem ještě četl jednu recenzi a spíše ze zvědavosti jsem v ní klikl na odkaz týkající se aplikace Facebook Views, která pro používání RayBan Stories nezbytná. Ony brýle totiž vznikly jako spolupráce Facebooku a RayBan. Po kliknutí na odkaz aplikace mě čekalo nemilé překvapení. Aplikace, bez které jsou vám brýle k ničemu, totiž není dostupná v ČR/SR. Samotné brýle se totiž u nás zatím neprodávají a Facebook se z nějakého důvodu rozhodl, že nebude nabízet ani aplikaci.

Ano, existují způsoby, jak obejít podobná omezení a přihlásit se na App Store pro cizí zemi a tak podobně, ovšem není to nic, co by bylo příjemné a chtělo se vám dělat. Navíc u řady produktů mohou existovat další omezení, která zkrátka není snadné prolomit a používat tak produkt plnohodnotně i v zemi, ve které se oficiálně nenabízí. Dejte si proto dobrý pozor na to, co si chcete v zahraničí koupit a nejprve si vždy zjistěte, že vše bude fungovat i u nás. Mohli byste si totiž přivézt jen bezcenný suvenýr.