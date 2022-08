AirDrop na Macu: 5 způsobů pro sdílení souborů skrze něj

AirDrop je nedílnou součástí prakticky každého jablečného zařízení, a jakmile ho jednou využijete, už nikdy nebudete chtít nic jiného. Není se čemu divit, jelikož skrze AirDrop můžete rychle, jednoduše a elegantně odesílat napříč všemi Apple produkty libovolná data – ať už se jedná o fotky, dokumenty, archivy či složky. Díky vysoké rychlosti pak můžete bez problémů odesílat i takové soubory, které mají klidně několik gigabajtů. Na Macu můžete sdílet data skrze AirDrop hned několika různými způsoby a společně se v tomto článku podíváme na hned 5 z nich. Mohlo by vás zajímat Nefunguje AirDrop na iPhone: 5 způsobů, jak problém vyřešit iPhone Pavel Jelič 11. 7. 2022

Přetažení do Finderu Prvním způsobem, jak můžete sdílet soubory na Macu skrze AirDrop, je v rámci Finderu. Nejedná se o nic složitého – prvně se do Finderu přesuňte, a poté v bočním panelu nalevo přejděte do sekce AirDrop. Jakmile tak učiníte, najděte si libovolná data, která chcete sdílet, a poté je přesuňte do tohoto okna na profil konkrétního uživatele, se kterým je chcete sdílet. Následně už dojde klasicky k odeslání. Popřípadě můžete data rovnou chytit, přesunout se kurzorem na AirDrop, a poté rovnou kurzorem přejet na jméno uživatele. Fotogalerie airdrop-mac-zpusoby2 airdrop-mac-zpusoby3 airdrop-mac-zpusoby4 airdrop-mac-zpusoby5 Vstoupit do galerie

Menu Sdílení Dalším způsobem, který je jeden z nejvíce využívaných, je skrze menu Sdílení. To znamená, že si v Macu najděte a označte soubory, které chcete skrze AirDrop sdílet. Jakmile tak učiníte, tak na označená data klepněte pravým tlačítkem, čímž se objeví menu. V rámci tohoto menu pak klepněte kurzorem na řádek Sdílet… Tímto se otevře nové okno sdílení, ve kterém už jen stiskněte AirDrop, a poté si vyberte, komu chcete obsah sdílet. Fotogalerie #2 airdrop-mac-zpusoby6 airdrop-mac-zpusoby1 airdrop-mac-zpusoby7 airdrop-mac-zpusoby8 Vstoupit do galerie

Tlačítko sdílení v aplikaci V některých aplikacích, především tedy v těch nativních, se v nástrojovém panelu zobrazuje ikona sdílení (čtvereček se šipkou), skrze kterou je možné data (nejen) skrze AirDrop sdílet. To můžete využít třeba v Náhledu pro okamžité sdílení obrázku či dokumentu, popřípadě v Safari pro sdílení konkrétní stránky apod. Stačí tedy, abyste v nástrojovém panelu na ikonu sdílení klepnuli, a poté z menu vybrali AirDrop. Pak už jen v okně vyberte, komu chcete obsah sdílet. Fotogalerie #3 airdrop-mac-zpusoby9 airdrop-mac-zpusoby10 airdrop-mac-zpusoby11 Vstoupit do galerie

Dock Věděli jste o tom, že si na Macu můžete skrytým způsobem přidat do Docku ikonu AirDropu, díky čemuž k němu získáte rychlý přístup? Nejedná se o nic složitého, pouze je třeba vědět, kam kliknout. Prvně na vašem Macu přejděte do Finderu, a poté v horní liště klepněte na Otevřít → Otevřít složku. Do okna, které se zobrazí, pak vložte cestu, kterou přikládám níže, a stiskněte Enter. Zobrazí se vám okno s některými aplikacemi, kde chytněte AirDrop a přesuňte jej klasicky do Docku. Následně můžete soubory skrze tuto ikonu sdílet pouhým přetažením, anebo na ni můžete kliknout, a poté přetáhnout soubory do okna. /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/ Fotogalerie #4 airdrop-mac-zpusoby12 airdrop-mac-zpusoby13 airdrop-mac-zpusoby14 airdrop-mac-zpusoby15 airdrop-mac-zpusoby16 Vstoupit do galerie