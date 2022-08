5 tipů na Mac, díky kterým posílíte vaši bezpečnost

Apple se snaží o to, aby jeho zařízení, potažmo operační systémy, byly co možná nejbezpečnější. Co se týče iPhonu a systému iOS, tak zde se mu to daří úplně nejlépe, jelikož je prakticky nemožné jej jakýmkoliv způsobem zavirovat. Mnoho uživatelů si myslí, že naprosto stejně je na tom i Mac, jenže tady to tak úplně neplatí. V rámci macOS máme totiž k dispozici o mnoho větší volnost, což může vést k různým bezpečnostním problémům. Pokud ale chcete i na Macu zajistit co největší bezpečnost, tak v tomto článku najdete 5 tipů, které se vám budou hodit.