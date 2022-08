Seriálové novinky na Disney+, které vám zpříjemní víkend (12. 8. 2022 – 14. 8. 2022)

Seriál se odehrává 400 let v budoucnosti a sleduje dobrodružství průzkumné vesmírné lodi Orville střední úrovně. Její posádka, lidská i mimozemská, čelí zázrakům a nebezpečím vesmíru.

Tygři míří na tábor Shallow Lake do Kalifornie, kde je spolu s ostatními táborníky čeká nezapomenutelné léto plné lásky, nocí bez večerky a spousta přírody. Přituhne, když začnou pracovat na neuvěřitelně důležité inscenaci „Ledového království“, a zároveň točit dokumentární seriál o ní, ve kterém není nouze o drama. Povede se Tygrům dokázat, kdo je „co se ledu týče“ nejlepší, aniž by někdo utrpěl omrzliny?

Sledujte dobrodružství rodiny Tobinových na Aljašce, kde se svobodný otec Beef snaží udržet své děti nablízku, a to včetně dcery Judy, kterou její ambice zavedou do okouzlujícího světa místního obchodního centra, Judyiných bratrů Wolfa, Hama a Moona a Wolfovy snoubenky Honeybee.

Strážkyně popela

Cenami oceňovaná herečka a zpěvačka Kristin Chenowethová se vrací do svého rodného města, aby vyšetřila oklahomské nechvalně proslulé vraždy. Keeper of the Ashes je skutečným příběhem tří mladých dívek z Oklahomy, které byly nalezeny zavražděné při svém prvním táboření mimo domov. Tato tragédie, následný hon na podezřelého a soud na sebe strhly v létě roku 1977 pozornost celého národa. Komunitu v Tulse, místní policejní sbor i rodiny obětí však i po desetiletích sžírá nejistota, která s případem souvisí.

