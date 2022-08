GoPro Hero 11: Čeho bychom se měli dočkat

Pokud se řadíte mezi milovníky extrémních sportů, tak vám zajisté doma nesmí chybět akční kamera – ideálně rovnou GoPro, které je v tomto oboru zkrátka bezkonkurenční. Společnost GoPro se neustále snaží své kamery vylepšovat a posouvat je na vyšší úrovně, takže zároveň každoročně přichází s jejich novými generacemi. V současné době je na trhu již téměř rok akční kamera GoPro Hero 10 a vzhledem ke stáří už se začíná čím dál tím více mluvit o nové generaci Hero 11. Pojďme se společně v tomto článku podívat, co by mohla nabídnout a na co se můžeme těšit.

GoPro Hero 11 specifikace

Jak už bylo zmíněno, tak se GoPro snaží s příchodem každé nové generace svých kamer posunout laťku ještě o kousek výše – prozatím to tak bylo pokaždé. V minulosti jsme se dočkali například přidání senzorů pohybů. GPS, ovládání hlasem, funkce HyperSmooth či plně barevného displeje. Co se týče kvality pořízení záznamu, tak by GoPro Hero 11 mělo být schopné pořídit až 5.3K video při 60 FPS, popřípadě 4K video při 120 FPS. Díky tomu bude možné zaznamenat o mnoho kvalitně zpomalený záznam ve vysokém rozlišení, jelikož aktuální Hero 10 Black dokáže využít v tomto případě „jen“ 2.7K při 240 FPS. Hovoří se každopádně také o možnosti pořizování videa v rozlišení 6K při 30 FPS, popřípadě 5.7K při 30 FPS.

GoPro Hero 11 softwarové novinky

S příchodem GoPro Hero 11 bychom se měli dočkat především softwarového vylepšení hlavního čipu GP2, který stojí za funkčností kamery. Poprvé přišlo GoPro s tímto čipem minulý rok u Hero 10 Black a drasticky změnilo to, jak se doposud kamera využívala. U nového Hero 11 by mohl být čip GP2 využit například pro portrétní režim s rozmazáním pozadí, zároveň se mluví o možnosti rozpoznávání tváří. Zároveň bychom se mohli dočkat také rychlejšího rozpoznávání objektů, s čímž je spojené také rychlejší zaostřování.

GoPro Hero 11 tělo

Ve spojení s Hero 11 se mluvilo také o tom, že bychom se snad měli dočkat přepracování zevnějšku, tedy celého těla. Pravdou ale je, že k ničemu takovému zcela jistě nedojde. Ano, společnost nejspíše provede nějaké menší úpravy, rozhodně ale nečekejte, že bude nové GoPro od těch předchozích k nerozeznání a pořád se bude jednat o malou cihličku. Přijít by každopádně mohly nové typy držáků, například s 1.4″ závitem. Zároveň se objevily také informace o možných vyměnitelných objektivech, kdy by uživatelé mohli jednoduše využít třeba efekt rybího oka, ultra-širokoúhlý záznam a další.

GoPro Hero 11 senzor

Co se týče senzoru fotoaparátu, tak se GoPro prozatím neustále spoléhá na řešení od společnosti Sony – a naprosto stejně tomu bude i u Hero 11. Prozatím GoPro využívalo stejný senzor vždy po dobu tří generací, než došlo ke změně. U nové generace Hero 11 bychom se tak měli dočkat senzoru Sony IMX677, který nabízí i Hero 10. Společnost GoPro je pod relativně velkým konkurenčním tlakem, jelikož ostatní výrobci často nabízí lepší fotoaparáty a senzory, a to za méně peněz, každopádně po stránce zpracování záznamů a fotek je na tom nejlépe – podobně je to například u fotoaparátů iPhonů. Využití většího a lepšího senzoru by navíc nejspíše znamenalo zvýšení celkové ceny, takže k němu prozatím nejspíše vůbec nedojde.

Další možné novinky

Jak už bylo zmíněno výše, tak největší změny by mělo GoPro Hero 11 přinést na poli zpomalených záběrů. Je ale velmi pravděpodobné, že uživatelé nebudou moci v nejvyšší kvalitě nahrávat zpomalené záběry neomezeně. Podle dostupných informací od YouTubera Dannyho Blacka by měl být tento způsob nahrávání omezený na kratší dobu – ve 4K při 80 FPS by tak uživatelé měli být schopní nahrávat například jen 30 sekund v kuse. Kromě toho očekáváme ještě lepší záběry v horších světelných pomínkách a možnost využití lepších efektů a filtrů. Danny Black dále zmiňuje také možný příchod bezdrátového nabíjení a lepšího chlazení, aby nedocházelo k přehřívání.

GoPro Hero 11 cena a datum vydání

Nového GoPro Hero 11 bychom se měli dočkat již zanedlouho, konkrétně v září, stejně jako v případě iPhonů – prozatím v tento měsíc byly vydány veškeré kamery GoPro. Zároveň bychom se o měsíc později měli dočkat vydání verzí Hero 11 Black, společně s druhou generací GoPro Max 360, o čemž informoval samotný generální ředitel GoPro v únoru. Co se týče ceny, měla by Hero 11 vyjít klasicky na 500 dolarů, tj. okolo 13 tis. korun, stejně jako předchozí generace.

