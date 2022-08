5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (12. 8. 2022 – 14. 8. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme. Pomáda Spořádaná středoškolačka Sandy Olssonová z Austrálie se setkává o letních prázdninách s budoucím maturantem Dannym Zukem. Prožijí spolu na pláži u moře nevinný milostný románek. Na konci prázdnin se zamilovaná Sandy s Dannym jen těžko loučí. Z Dannyho se po návratu stane zase obdivovaný frajírek, který se svým kamarádům z party T-Birds chlubí letním sexuálním dobrodružstvím. Sandy shodou okolností přechází na střední školu Rydell, kde studuje i Danny, ale neví o tom. Spřátelí se s děvčaty z party Pink Ladies. Mezi ostřílenými spolužačkami působí nevinně a vypráví jim o své letní romantické lásce. Je mile překvapena, když zjistí, že do stejné školy chodí i Danny. Ten je zprvu nadšený, ale nechce si zadat před kamarády. Chová se k ní přezíravě. Sandy je to líto. Na holčičím mejdanu, kterého se zúčastní, zjistí, že ostatní členky Pink Ladies mají také své problémy… 59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky Film Pomáda pořídíte zde.

Mamma Mia! Sophie, která žije se svou poněkud excentrickou matkou Donnou na malebném řeckém ostrůvku, kde vedou malý hotýlek, se bude vdávat. Vzala si do hlavy, že ji k oltáři musí vést otec, což je trochu problém, protože ho nezná. Dokonce ani její matka si není jistá, kdo by mohl být její biologický otec. Sophie ale objeví matčin starý deník, v němž se dočte, že Donna se v době jejího početí stýkala hned se třemi muži. A tak se je rozhodne pozvat na svatbu všechny tři v naději, že pravda nějak vyjde najevo. Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin, během nich bude muset nevěsta najít toho pravého. Donna ale nemá o příjezdu tří připomínek hříchu mládí ani ponětí. 59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky Film Mamma Mia! pořídíte zde.

Drive (Jízda nadoraz) Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními vozy v zádech. Shannon je Řidičovým učitelem i manažerem, který se ho snaží dohazovat filmovým režisérům i zlodějům, kteří za něj jsou ochotni dobře zaplatit. Shannon má v plánu koupi vozu, ve kterém by se Řidič mohl zúčastnit profesionálních závodů. Navrhne, aby se investorem stal Bernie Rose, místní boháč s pochybnými zdroji příjmů. Samotářskému a ze svého dvojího života značně rozpolcenému Řidiči zcela změní život náhodné setkání se sousedkou Irene, se kterou tráví stále více času. Vše se však změní když je z vězění propuštěn Irenin manžel Standard. Řidič se s ním domluví na poslední loupeži, která Standardovi umožnit splatit dluh, kvůli kterému ho vydírají gangsteři. Ukáže se však, že šlo o nastraženou past. Vše se začíná komplikovat a aby Řidič ochránil sebe i Irene, musí udělat to, co umí nejlépe – řádně šlápnout na plyn. 59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština +Film Drive pořídíte zde.

Dreamgirls Jsou šedesátá léta minulého století a zpěvačky Effie, Lorrell a Deena záhy zjistí, jaké to je, když se jim splní jejich nejdivočejší sny. Poté, co je na místní pěvecké soutěži objeví ambiciózní manažer Curtis Taylor Jr., dostane dívčí trio známé jako „Dreamettes“ jedinečnou příležitost zpívat vokály v písničkách oblíbeného zpěváka Jamese „Thundera“ Earlyho. Když dívky následně začnou díky Taylorovi vydávat jeden hit za druhým a proslaví se jako „Dreams“, rychle si uvědomí, že neutuchající snaha prorazit postupně zastínila jejich přátelství. Taylor totiž vystrnadí nesmírně talentovanou Effie, aby se tváří skupiny mohla stát krásnější Deena a udržela je tak na vrcholcích žebříčků hitparád. Maloměstským dívkám s velkoměstskými sny začne pomalu docházet, že daň za slávu je možná daleko vyšší, než by kterákoli z nich čekala. 59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina Film Dreamgirls pořídíte zde.