Chytrá domácnost vám pomůže ušetřit tisíce za energie

Tisková zpráva: V dnešní době, kdy domácnosti hledají prakticky jakýkoliv způsob, jak ušetřit za energie, se téma chytré domácnosti vrací na výsluní pozornosti. Nepřináší totiž jen praktičnost a pomoc, ale také zmíněnou úsporu, která je nyní tolik aktuálním tématem. Ušetřit můžeme hlavně regulací vytápění v kombinaci se zastíněním a vypínámím zásuvek.

Tradiční výhody chytré domácnosti

Domov je místo, kam se rádi vracíte, kde se cítíte pohodlně a bezpečně. Řešení chytré domácnosti tento komfort a pocit bezpečí dále umocňuje. Umožňuje vám ovládat osvětlení a spotřebiče, kontrolovat jejich stav, otevírat garážová vrata nebo příjezdovou bránu a centrálně vytáhnout rolety či žaluzie v celé domě. Pro jednotlivé místnosti si můžete individuálně nastavovat požadované teploty a časy vytápění nebo chlazení, IP kamerou sledovat dění v domě, monitorovat spotřebu energií a využít řadu dalších bezpečnostních a komfortních funkcí. Veškerou komunikaci se systémem navíc zvládneme ze svého chytrého telefonu.

Jak vám chytrá domácnost ušetří peníze?

Velkým benefitem chytré domácnosti, a to obzvláště v současné době, je úspora nákladů. Chytrá domácnost vám šetří náklady již při samotném pořízení. Vše ve vašem domě řídíte z jedné centrální jednotky a nemusíte si tedy pořizovat různorodé ovladače, které jsou jednak nákladnější, ale hlavně byste museli věnovat čas obsluze každého z nich.

Nejdůležitější je ale úspora nákladů při provozu, a to primárně zásluhou automatizované a bezdrátová regulace topenía chlazení. „Vytápění je dnes asi největším tématem, jak ušetřit. Stačí si pořídit bezdrátové řešení xComfort, kdy se na radiátory instalují bezdrátové hlavice a do rozvaděče nebo za televizi se instaluje bezdrátová jednotka xComfort Bridge. Ta reguluje vodní vytápění tak, že přiškrcuje průtok. Obdobně lze regulovat i podlahové vytápění,“ říká Jaromír Pávek, specialista pro chytré instalace.

„Řešení pro chytrou domácnost Eaton xComfort prokazatelně pomůže dosáhnout dlouhodobě udržitelné úspory až 30 % nákladů na vytápění a klimatizaci domu. Což, vyjádřeno v číslech, mohou být klidně statisíce korun každý rok jenom na této složce úspor v závislosti na velikosti domácnosti,“ upozorňuje Jaromír Pávek.

Systém xComfort představuje bezdrátové řešení, je tedy vhodný nejen pro novostavby, ale lze jej velmi jednoduše a s minimem úsilí a stavebních zásahů implementovat i do stávající elektroinstalace a tím si vytvořit chytrý dům. „Jde o velmi rychlé řešení, kdy nemusíme nic sekat ani složitě nastavovat. Veškeré funkce si navíc snadno nastavíte z telefonu,“ dodává Jaromír Pávek.

Mezi další složky provozních úspor patří ovládání spotřebičů, světel, zásuvek a rolet přesně podle denních potřeb. To si lze jednoduše představit tak, že systém chytře vypne při odchodu nezhasnutá světla, zatáhne rolety při přehřívání nebo je naopak vysune v zimní sluneční den. „Vlastně tak zdarma využíváte sluneční energii,“ upozorňuje Jaromír Pávek. Ušetřit energie nám pomůže i vypínání zásuvek u všech spotřebičů, které fungují ve stand-by režimu.

Tím však potenciál úspor není ani zdaleka vyčerpán. Stále častěji se spotřebitelé dotazují na řízení energie fotovoltaických panelů, řízení nově pořizovaných kotlů, tepelných čerpadel, elektrických podlah, ale také i venkovního stínění. „I zde lze energie efektivně vyšetřit a to opět pouze s pomocí instalování chytrého modulu,“ upozorňuje Jaromír Pávek.

Koncept chytré domácnosti není ohraničený na konkrétní funkce, a proto s tím, jak se technologie budou vyvíjet, se počítá s jeho kontinuálním rozšiřováním dle nových technických možností a potřeb. Proto je naprosto zásadní nepodcenit volbu dodavatele řešení chytré domácnosti – jeho know how je vaším klíčem k tomu, co je a není možné propojit. Rozhodně se vyplatí zvolit osvědčenou značku s bohatou historií úspěšně realizovaných zakázek.

Dříve byla chytrá domácnost pro bohaté, dnes je spíše cestou k úsporám

V dnešní době už chytrá domácnost není výsadou pouze „bohatých peněženek“. Regulace se vyplácí i v bytech a malých rodinných domcích. Důležité je ovšem nepodléhat tomu, co je „trendy“ a kriticky se zamyslet, co a proč regulovat a řídit. Stále totiž platí, že řešení chytré domácnosti není jednotvárný produkt, který stačí vzít a zapojit, nýbrž modulární řešení, které je třeba přizpůsobit na míru každé domácnosti, aby plnilo svůj účel.