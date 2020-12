Jak začít s chytrou domácností? 4 produkty pro začátečníky

Komerční sdělení: Chytrá domácnost se rozrůstá o nové a nové produkty. Máte zájem si nějaký zakoupit, ale nevíte, s jak začít? V našem článku vám představíme 4 základní výrobky.

Proč Smart domácnost?

Pokud si přejete mít nad svým bytem nebo majetkem kontrolu, je pro vás Smart domácnost to pravé. Skrz aplikace lze ovládat skoro celý byt. Záleží pouze na vás, co vše pořídíte. Pokud s chytrými výrobky ještě nemáte velké zkušenosti, zaujmou vás 4 námi vybrané bezdrátové produkty. Kromě zmíněných doporučujeme koupit detektor kouře, chytrou zásuvku nebo termostatickou hlavici, díky které ušetříte za vytápění.

Před nákupem se ujistěte, že je výrobek kompatibilní s Apple HomeKit.

Hlasový asistent udělá vše za vás

Hlasový asistent udělá spoustu práce za vás. Pokud plánujete vaši domácnost vybavit smart výrobky, určitě popřemýšlejte, jestli by nebylo vhodné investovat i do asistenta Apple HomePod. Skrz HomePod můžete hlasově ovládat smart výrobky, ale také pouštět hudbu. Aktuálně se čeká na dovoz dvou verzí – větší a menší s dodatkem Mini. HomePod Mini zažívá ve světě neuvěřitelně dobré prodeje, takže věříme, že nákupu nebudete litovat. Co vše můžete zkusit? Připojit se k technologii HomeKit, mluvit se Siri a poslouchat hudbu. Nesmíme ani zapomenout na pořádání konferenčních hovorů nebo posílání hlasovek na iMessage.

Chytré žárovky šetří váš čas a energii

Vstávat a kontrolovat, jestli jste všude zhasli? Zbytečné. Jedete do práce a bojíte se, že jste zapomněli vypnout světla? Nevadí, v aplikaci si to můžete zkontrolovat a v případě potřeby světla vypnout. Mnoho českých domácností se o chytré žárovky rozrůstá a není divu. Je to praktický způsob, jak jednoduše ovládat osvětlení v celém bytě. Chytré žárovky pořídíte v aplikaci Zalando Lounge. Nezapomeňte se podívat i po LED páscích, které ozvláštní každý interiér.

Smart meteostanice poradí, kdy vyvětrat

Chytrá meteostanice vás ohromí množstvím informací, které pravidelně sbírá. Samozřejmě zjistíte, jaké je venku počasí, vlhkost, ale to nejlepší je, že kontroluje kvalitu vzduchu uvnitř bytu. Pokud máte v bytě velkou koncentraci CO 2 , meteostanice vás upozorní a doporučí vyvětrat. Co se děje při zvýšené koncentraci oxidu uhličitého? Člověk se cítí unavený, nesoustředěný a bez energie, a to například v případě home-office opravdu není žádoucí. Některé jedince dokonce začne bolet hlava.

IP kamera vám nesmí chybět

Pravidelná kontrola okolí baráku a vnitřku bytu se stává čím dál běžnější aktivitou. Moderní kamery mají pohybová čidla, noční vidění a umí rozeznat zvíře od člověka. Díky tomu se vám zbytečně nespustí poplach. A co je však ještě lepší, je to, že některé kamery dokonce rozeznají jednotlivé obličeje, což se hodí hlavně u dětí. Aplikace vás upozorní, kdy děti dorazily ze školy domů. Skrz zabudovaný mikrofon je můžete hned pozdravit.

Pokud vlastníte barák, pořiďte venkovní kamery, které pohlídají, co se okolo něj děje. Stejně jako vnitřní, tak i venkovní mohou mít obousměrný mikrofon, což se hodí, když k vám přijde pošťák nebo zásilková služba. Některé venkovní kamery rozpoznají nejen lidi a zvířata, ale i auta.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.