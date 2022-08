Spotify vylepšilo na mobilech svou domovskou obrazovku

Fanoušky Spotify čeká po aktualizaci na nejnovější verzi této aplikace slušné překvapení. Tento streamovací gigant se totiž před pár hodinami skrze svůj blog pochlubil tím, že na mobilech přepracoval domovskou obrazovku a to poměrně výrazně.

Domovská obrazovka je nově podle slov Spotify nadesignována tak, aby uživatelům umožňovala snáze nalézt neznámou hudbu či podcasty. Právě na podcasty se pak bude redesign zaměřovat poměrně ve velké míře rovněž, jelikož Spotify nově umožní v aplikaci “přepínat” mezi dvěma mikrostránkami – konkrétně hudbou a právě podcasty. Těm totiž v poslední době věří čím dál tím více a logicky se je tak snaží co nejvíce protlačit do popředí. Bohužel, k dispozici je kromě pár řádků v tiskové zprávě jen jeden malý screenshot, takže si na celkovou podobu přepracované domovské obrazovky budeme muset počkat až do jejího uvolnění.

Co se týče dostupnosti nové domovské obrazovky, Spotify se nechalo slyšet, že jí bude uvolňovat v novém updatu po dobu několika následujících týdnů, přičemž přesnější termín bohužel nespecifikovalo. Jelikož však uplatňuje společnost na updaty stejnou politiku jako třeba Google, pravděpodobně si na nasazení upgradu ještě nějaký ten pátek počkáme.