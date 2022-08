6 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (11. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Video LUT Editor cílí především na ty uživatele, kteří se zajímají o svět 3D snímků, videí a modelování a hledají nějaký nástroj, který by jim dokázal v tomto směru pomoci. V takovém případě by vás mohla zaujmout aplikace Video LUT Editor. Jak aplikace funguje a co vše nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.