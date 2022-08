5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (11. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Ve hře s názvem It Takes Two vás čeká bláznivá dobrodružná cesta napříč mnoha pestrými světy, kde vás navíc čeká řada velmi zajímavých výzev. Hrát můžete i s některým z vašich přátel, díky čemuž pro vás bude hra ještě zajímavější.

Dnes můžete na Steamu ve slevě získat také titul F1 Manager 2022. Vydejte se do světa formulí F1, vyzkoušejte si roli šéfa týmu konstruktérů a pokuste se o to, aby vaše sezóna 2022 byla pro vás co nejúspěšnější. Vyberte si ten správný tým i jezdce a pusťte se do akce.

