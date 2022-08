QNAP ve spolupráci se společností Intel uvádí na trh řešení 10GbE NAS TS-i410X pro průmyslové použití

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., lídr a inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, představila robustní a průmyslový 10GbE NAS – TS-i410X. TS-i410X je díky konstrukci bez ventilátoru, pevnému šasi, vícero flexibilním možnostem instalace (set-top box nebo montáž na stěnu) a podpoře širokého rozsahu teplot a stejnosměrného napájení ideálním řešením NAS pro továrny a sklady, částečně venkovní prostředí a dopravu.

V jiných než kancelářských prostorech by se NAS výrazně hodil, protože je navržen pro vysoký výkon v různých teplotách, prostředích a podmínkách. Robustní TS-i410X zajišťuje spolehlivý provoz při teplotách od -40 °C do 70 °C při použití s průmyslovými disky SSD. Napájecí zdroj s širokým rozsahem 9V až 36V DC splňuje různé požadavky na vstupní napětí pro průmyslové a dopravní aplikace. TS-i410X využívá vysoce výkonný čtyřjádrový procesor Intel® Atom® x6425E (až 3,0 GHz) s akcelerovaným šifrováním AES-NI a dlouhodobou podporou životnosti nejméně sedm let, spolu s 8 GB paměti a čtyřmi 2,5″ pozicemi SATA 6 Gb/s, které jsou ideální pro disky SSD. Vzhledem k těmto vylepšeným návrhům mohou uživatelé účinně implementovat zrychlení SSD cache, čímž se zlepší celkový výkon NAS a přístupové rychlosti.

„Jsme rádi, že můžeme pokračovat ve spolupráci se společností QNAP při poskytování vysoce výkonných řešení NAS pro firmy,“ uvedl Jason Ziller, generální ředitel divize Client Connectivity společnosti Intel Corporation. „Řada procesorů Intel Atom x6000E přináší novou generaci procesoru a grafického výkonu pro výpočetní úlohy v reálném čase, průmyslově orientované I/O, a nízkou spotřebu energie. Přináší převratné možnosti do segmentu průmyslových NAS.“

„Průmyslová odvětví, doprava a částečně venkovní prostředí vyžadují inteligentní a moderní správu dat. A to vyvolává silnou poptávku po zařízeních NAS s vyšším výkonem, spolehlivostí a podporou širokého rozsahu teplot,“ prohlásil Meiji Chang, generální ředitel společnosti QNAP, a dodal: „Zařízení NAS TS-i410X s procesorem Intel Atom řady x6000E s extrémní teplotní tolerancí je optimalizováno pro nekancelářská prostředí a poskytuje ideální úložné řešení pro centralizovanou správu dat, efektivní zálohování a synchronizaci v reálném čase – usnadňuje problémy se správou velkých objemů dat a zároveň zvyšuje produktivitu, výnosnost a ziskovost.“

TS-i410X obsahuje dva porty 10GBASE-T RJ45 (10G/5G/2,5G/1G), které vynikají v aplikacích náročných na šířku pásma (včetně masivního přenosu souborů, vysokorychlostního zálohování/obnovy, multimediálního streamování a virtualizace). Vzhledem ke komplexnímu a cenově výhodnému úložišti QNAP, včetně výjimečných síťových řešení, mohou uživatelé plynule upgradovat a zajistit budoucnost svých síťových prostředí. Nový 12portový řízený switch 10GbE průmyslové třídy QSW-IM1200-8C je vynikajícím doplňkem pro zařízení TS-i410X NAS – umožňuje nasazení vysokorychlostní sítě v robustních prostředích Průmyslu 4.0. Kromě toho je TS-i410X vybaven výstupem HDMI (4K při 30 Hz), který umožňuje uživatelům přímo zobrazovat multimédia z NAS, záznamy z dozorování nebo pracovní plochy virtuálních počítačů.

TS-i410X přesahuje možnosti zabezpečení úložiště, zálohování a centrální správy spolu s možnostmi sdílení souborů a rozšiřování. Podpora snímků zajišťuje ochranu dat a okamžité obnovení – chrání zákazníky před rostoucími hrozbami ransomwaru. App Center s přidanou hodnotou dále zvyšuje potenciál aplikací NAS, například usnadňuje lokální/vzdálené/cloudové zálohování, hostuje virtuální počítače a kontejnery, implementuje profesionální systém dozorování pomocí videa, nasazuje bránu cloudového úložiště a mnoho dalšího.

Klíčové specifikace

TS-i410X-8G: 4x 2,5″ disky SATA 6Gb/s s možností výměny za provozu, čtyřjádrový procesor Intel® Atom® x6425E (navýšení až na 3,0 GHz), 8 GB paměti, 2x porty 10GBASE-T RJ45, 4x porty USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 1x výstup HDMI (4K při 30 Hz), 96W adaptér (100–240 V) a vstup 9–36 V DC.

