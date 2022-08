Na těchto iPhonech nebude dostupný procentuální ukazatel baterie ve stavovém řádku z iOS 16

Před nedávnem vydal Apple v pořadí již páté beta verze svých zbrusu nových operačních systémů – iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. I když nám kalifornský gigant většinu funkcí představil již na své prezentaci, tak v jednotlivých beta verzích prozatím vždy přichází různá vylepšení, která jsme nečekali a rozhodně stojí za to. Co se týče páté beta verze iOS 16, tak už jsme vás o všech novinkách informovali, jedna z nich ale zcela vyčnívá, a to zobrazení procentuálního stavu nabití baterie v pravém horním rohu obrazovky u iPhonů s Face ID. Doposud bylo tuto informaci možné zobrazit pouze otevřením ovládacího centra.

Indikátor stavu nabití ve formě číslic se konkrétně zobrazuje přímo v ikoně baterie a rozhodně se jedná o funkci, po které uživatelé dlouhou dobu volali. Apple se tak nějak celou dobu vymlouval na to, že na stranách od výřezu jednoduše není na zobrazení procent dostatek místa, což byl samozřejmě nesmysl. Prakticky všichni uživatelé iPhonů tak po zveřejnění této noviny jásalo… avšak nebyl by to Apple, kdyby tady nebylo nějaké to ale. Dost možná už jste se o tom dozvěděli v komentářích – nový indikátor stavu nabití baterie totiž není k dispozici pro všechny iPhony s Face ID. Výjimku tvoří modely XR, 11, 12 mini a 13 mini. A tak se opět pochopitelně strhla vlna nepochopení.

Abych byl zcela upřímný, tak jsem se zamýšlel nad tím, co Apple k tomuto omezení vedlo a dospěl jsem jen k polovičnímu závěru. iPhone XR a 11 je osazen Liquid Retina displejem, který sice vypadá v reálu velmi dobře, avšak na papíře už to taková sláva není. Oba dva tyto modely mají 6.1″ displej s rozlišením 1792 × 828 při 326 pixelech na palec, takže by mohlo dojít jednoduše k tomu, že by malý číslicový indikátor stavu nabití nebyl dostatečně ostrý a čitelný. Tímto se ale dostáváme k iPhonu 12 mini a 13 mini – ty jsou osazené kvalitními OLED displeji, u kterých je rozlišení a jemnost nadprůměrná. Co se pak týče prostoru napravo od výřezu, tak ten je u modelů mini srovnatelný s iPhonem XS, který má novou funkci k dispozici. Pochopil bych tedy, kdyby se Apple rozhodl k zaříznutí u modelů XR a 11, u iPhonů mini si to však nedokážu vysvětlit. Třeba se ale ještě Apple umoudří a provede změny – pořád jsme v beta verzi a vše se může změnit.