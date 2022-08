Před pár dny Apple vydal nové, v pořadí již páté beta verze svých nejnovějších operačních systémů iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Jak už to má Apple letos ve zvyku, tak i v této páté beta verzi jsme se dočkali několika skvělých vylepšení, o kterých jsme předem vůbec neměli tušení. Mezi jednu z novinek patří přidání nové funkce kopírovat a smazat pro snímky obrazovky, díky které se vám nebude zbytečně zaplňovat galerie a úložiště nepotřebnými snímky obrazovky, které stejně ve většině případech využijete pouze jednou, a poté už je nepotřebujete.

iOS 16: Jak využít kopírovat a smazat u snímků obrazovky

Nová funkce kopírovat a smazat pro snímky obrazovky funguje velmi jednoduše. Pokud vytvoříte snímek obrazovky, tak ho můžete jednoduše zkopírovat s tím, že se uloží do kopírovací schránky a k uložení vůbec nedojde. Díky tomu se pak nebudete muset vypořádávat s děláním pořádku v aplikaci Fotky. Postup pro využití této funkce je velmi jednoduchý:

Prvně je nutné, abyste si na vašem iPhonu s iOS 16 vytvořili snímek obrazovky.

Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním rohu klepněte na miniaturu, která se zobrazí.

která se zobrazí. Následně se ocitnete v rozhraní pro úpravu pořízených snímků obrazovky.

Zde v levém horním rohu klepněte na tlačítko Hotovo.

Pak už jen stačí, abyste v menu vybrali možnost Kopírovat a smazat.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na vašem iPhonu s iOS 16 využít kopírovat a smazat pro snímky obrazovky. Následně už jen stačí přejít do aplikace, kde chcete snímky obrazovky sdílet, a poté je zde vložit. To učiníte tak, že na místě podržíte prst, a poté z malého menu vyberete možnost Vložit. Následně už jen stačí snímek obrazovky odeslat či podle potřeby uložit do nějaké aplikace, která může být klidně od třetí strany. Jedná se o opravdu skvělou funkci, která dokáže zjednodušit fungování většiny z nás.