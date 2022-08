Apple začal šetřit. Nehrne se za akvizicemi a všeobecně škrtí výdaje

Apple čas od času provádí akvizici nějaké společnosti či start-upu. Ve většině případech se jedná o takové akvizice, které mají kalifornskému gigantu přinést nějakou formu užitku či urychlení vývoje. V minulosti Apple například provedl akvizice společností, které mu výrazně pomohly s vývojem multi-touch displeje, hlasové asistentky Siri či biometrického systému Face ID. Pravdou ale je, že v předchozím a letošním roce se Apple za akvizicemi nových společností vůbec nehrne – zatímco v minulosti prováděl akvizice nových společnosti zhruba co tři až čtyři týdny, tak v letošním roce se ví o pouhých dvou akvizicích a vloni jen o jediné.

Konkrétně si letos Apple podle veřejně dostupných informací „pořídil“ jen dva anglické start-upy, a to Credit Kudos a AI Music, které mají společnosti pomoci posílit infrastrukturu společnosti pro finanční produkty a její schopnost nabízet a doporučovat hudbu prostřednictvím umělé inteligence. A co se týče loňského roku, tak v tom získal pod svá křídla společnost Primephonic, která má Applu pomoci s vývojem nové služby pro poslech vážné hudby s názvem Apple Classical. Za akvizice v roce 2021 měl Apple utratit pouhých 33 milionů dolarů a v letošním roce prozatím jen 169 milionů dolarů. Pro srovnání, v roce 2020 utratil kalifornský gigant za akvizice 1.5 miliardy dolarů, takže propad je více než zřetelný.

Naprostým opakem jsou ostatní technologičtí giganti, tj. například Microsoft, Google a Amazon. Co se týče Microsoftu, tak ten provedl akvizici Activision Blizzard Inc. za 69 miliard dolarů, Google si pořídil Mandiant Inc. za 5.4 miliardy dolarů a Amazon pak IRobot Corp. za 1.65 miliard dolarů. Ptáte se, co vlastně může za to, že Apple v poslední době na akvizicích tak moc šetří? Ve skutečnosti jsou důvody zřejmé každému, kdo se zabývá děním v jablečném světě. Apple je bohužel aktuálně ze všech technologických gigantů nejvíce kontrolován regulačními úřady, což je hlavním důvodem. Nutno však zmínit, že Apple omezuje výdaje v širším měřítku, například také nabírá méně nových zaměstnanců. Podle analytika Marka Gurmana chce mít Apple jednoduše v současné době nestabilní ekonomiky nad vším větší kontrolu.