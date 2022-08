6 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (10. 8. 2022)

S pomocí aplikace Image Converter můžete snadno převádět své fotografie do formátu JPG, PNG, HEIC nebo třeba PDF během okamžiku! Tato aplikace je navržena tak, aby vám pomohla převést vaše fotografie do různých obrazových formátů. Mezi podporované výstupní formáty patří JPG, PNG, HEIC a PDF.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud hledáte hru, která vám zpříjemní nudné večery, Aeroplane Chess 3D – LudoBoard je tady přímo pro vás. V této hře si můžete nastavit vlastní pravidla a hrát ji například lokálně s přáteli. Co potěší spoustu hráčů je taktéž fakt, že je dnes aplikace k dispozici zcela zdarma.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Speech to Text : Voice to Text vám poslouží při zápisu nadiktovaných vět. Tento nástroj používá sofistikované API, pomocí kterého byste měli dosáhnout co možná největší přesnosti. Aplikaci ocení především studenti, podnikatelé a ostatní, kteří si potřebují zaznamenat své myšlenky a řadu dalších záležitostí. Podpora češtiny je samozřejmostí.

